La insólita petición de Mediaset a Patricia Pardo: "No quiero verte con flequillo"

El salto de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco con 'El Tiempo Justo', en detrimento de 'TardeAR', causó un efecto dominó que también desplazó a Patricia Pardo. La periodista gallega pasó a presentar en solitario 'Vamos a ver' y, en una reciente entrevista con Alex Fidalgo en el pódcast 'Lo que tu digas', ha contado cómo se fraguó el cambio con la dirección de Mediaset y la insólita condición que le impusieron.

La presentadora ha desvelado que no le pilló por sorpresa que su compañero en el magacín de actualidad le pasaran a la tarde, de hecho, "lo veía bastante claro" y cuando volvió de vacaciones vino a saber por el conductor que sus jefes le habían llamado para tener una reunión con él.

"Estuvimos las dos semanas dándole vueltas en las publicidades y tal. Nos cambiamos todos los cromos posibles, esta aquí, el otro allá, no sé qué, no sé cuánto...Y de repente, el día antes de esa reunión de Joaquín, me llama la secretaria de nuestro máximo jefe y me dicen: 'Oye, Patricia, que mañana se quiere reunir contigo", ha recordado.

Así, cuando se reunió con él le explicó que querían que Prat liderase las tardes, pero que ella se quedara en 'Vamos a ver' para "mantener el formato por la mañana". Algo que Pardo no se esperaba y que le sorprendió porque, según ha reconocido, pensaba que la iban a llevar con él a la tarde o a ponerla con Ana Rosa, como "siempre" la habían puesto, "de segunda, para estar de apoyo".

"Les di las gracias en arameo galalaico, que podían contar conmigo para lo que hiciese falta", ha desvelado, añadiendo que les pidió que fueran sinceros con ella con cualquier cosa que hiciera mal para "hacer las cosas bien o, por lo menos, tener la certeza" de hacer un papel decente.

Tras ello, la nueva maestra de ceremonias del programa de Telecinco que sigue a 'El programa de Ana Rosa' ha desvelado que lo único que le respondieron fue: "No quiero verte con flequillo, quiero que se te vea la cara, que se te vean los ojos".

A lo que ella fue concisa: "No se preocupe que de aquí a que me muera no me vas a volver a ver con flequillo nunca más".