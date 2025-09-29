Carmen Maura amaga con su retirada del cine en 'El Hormiguero': "Estoy pensando en retirarme"

Carmen Maura ha vuelto a pisar el plató de 'El Hormiguero' este lunes para presentar 'Vieja Loca', su nuevo largometraje de terror que llega a los cines este próximo viernes 10 de octubre. La actriz más laureada del cine español ha cumplido recientemente 80 años y la vejez ha sido uno de los temas centrales de la entrevista.

Sin ir más lejos, una de las respuestas que ha dejado a Pablo Motos helado y ha provocado la preocupación del público ha sido la de su posible retirada. La intérprete ha sostenido al comienzo del programa que está "pensando" en retirarse porque está "bastante cansada".

Aún así, la española ha defendido la tercera edad, asegurando que ha empezado "a buscarle las ventajas", tomándoselo bien y cuidándose, además de defender que ahora puede hacer lo que le dé la gana. En esa línea, la madrileña también ha hablado sobre su sentido del humor, asegurando que siempre ha podido "decir cosas bestias y la gente ha dudado si estaba en serio o de broma".

En cuanto a su película, admite que ella no puede verla porque no le gusta el género de terror, pero recuerda que se lo pasó "muy bien" durante el rodaje: "Me divertí como si estuviera en Disneylandia porque soy la mala. Es una película para las personas que les gusten las películas de terror".

Y ha relatado algunas anécdotas de las grabaciones como que "acababa muy agotada" tras hacer "escenas de fuerza". Para ello, se entrenó durante "cuatro meses" haciendo pesas, algo que odia, pero que continúa haciendo en la actualidad porque "es fundamental para los músculos".

Asimismo, ha revelado que nunca se mira cuando está rodando: "En los rodajes nunca voy a ver lo que estamos grabando, prefiero estar metida en el personaje y no pensar que estoy haciendo una película. No me veo nunca y al espejo tampoco".

Además de 'Vieja Loca', Carmen Maura tiene otros proyectos por delante como 'Calle Málaga', donde realiza su primer desnudo. "Nunca me lo han pedido. Hace cinco años habría dicho que no, pero ahora me da todo igual. Te pasas todo el día en el rodaje en pelotas".

Preguntada por si alguna vez le ha picado el gusanillo de dirigir, la actriz ha sostenido que nunca ha querido dedicarse a ello, pero lo que sí le gustaría hacer cuando se retire es "ser asistente personal de actores".

