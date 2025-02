Antonio Banderas desvela en 'El Hormiguero' quién fue su primer amor: "Yo tenía siete años, pero..."

El actor malagueño Antonio Banderas ha visitado este miércoles por la noche el plató de 'El Hormiguero', el exitoso programa de Antena 3, para hablar sobre su musical "Gypsy" y su participación en la película "Paddington. Aventura en la selva", que se estrena en cines el próximo 21 de febrero. La presencia del actor, una de las figuras españolas más reconocidas en Hollywood, ha recibida con entusiasmo por el público y el presentador, Pablo Motos.

Desde el inicio del programa, el ambiente ha sido distendido y cargado de humor. "El programa de esta noche es para no perderse ningún segundo. Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Antonio Banderas", ha anunciado Pablo Motos. Al entrar al plató, Banderas se ha abrazado con el presentador valenciano y ha saludado a la audiencia con un gesto taurino que ha arrancado aplausos y vítores. Durante la entrevista, Pablo Motos ha recordado el problema de salud que sufrió el actor en 2017 y cómo ha influido en su estilo de vida. "Yo pensaba que desde que te dio el susto el corazón te ibas a tomar la vida muy tranquila, pero veo que tienes muchos proyectos: dos de teatro, estás haciendo películas y te has metido en un restaurante. ¿El médico no te riñe?", ha preguntado el periodista. Banderas, por su parte, ha respondido con sinceridad: "Que va, Pablo. El médico lo que me dice, que es lo que yo me suelo decir, es que hay que vivir siempre la vida. Lo que uno no puede hacer nunca es morirse en vida". Asimismo, el actor andaluz ha confesado que el infarto le hizo replantearse sus prioridades. "Fue como ponerse unas gafas de realidad y saber qué no necesitaba. A veces un bofetón viene bien para que nos demos cuenta de lo que de verdad tiene valor".

Uno de los temas principales de la entrevista ha sido "Gypsy", el musical que Banderas ha llevado de Málaga a Madrid y que supone una de sus grandes apuestas teatrales. El actor ha detallado la envergadura de la producción: "Sí, 19. Tenemos mucho aparato escenográfico. Tengo cinco telones y es un material muy complicado. En el musical, en el escenario, hay 30 actores, 18 músicos y 45 técnicos. Todos ellos comen y tienen casas y familia... y, por supuesto, nóminas que se las trabajan muy bien y se las merecen". Cuando Pablo Motos le ha preguntado si el proyecto era rentable, Banderas ha reconocido que su implicación en el teatro no responde a un interés económico: "Yo realmente trabajo a pérdidas. Me da para pagar a la compañía, pero la inversión inicial sé que no la voy a recuperar. No voy a amortizar el espectáculo". Para el actor, lo más importante es la autenticidad del teatro: "Si yo quisiera ganar dinero haría las cosas diferentes. En vez de 18 músicos tendría 6 y lo demás sería pregrabado, en cambio aquí todo es en directo". Además, Banderas ha defendido la importancia del teatro en tiempos actuales: "El teatro ahora mismo se ha convertido en un refugio para la verdad. En tiempos de crisis la gente acude al teatro más porque acuden a la verdad".

Por otra parte, en cuanto a su nuevo papel en la saga de "Paddington", Banderas ha explicado que interpreta a un capitán de barco que transporta turistas por Perú y que se ve envuelto en una historia de aventuras. "El objetivo de mi personaje es encontrar el oro de El Dorado, pero al final, entre el amor de su hija y la avaricia por el oro, va a tener que elegir". El actor ha aprovechado para reflexionar sobre la representación de los actores hispanos en Hollywood. "Los actores afroamericanos o bien los hispanos hemos estado siempre relegados a los papeles de los villanos y ahora con los años eso ha cambiado. Cuando yo llegué a Estados Unidos, todos los hispanos con los que hablaba me decían que siempre me iban a ofrecer desde las productoras papeles de villanos". Asimismo, Banderas ha recordado que su gran oportunidad llegó con "La máscara del Zorro": "Dos o tres años después de eso logré hacer 'Zorro', es decir, de bueno, y el malo era uno rubio con un acento en inglés".

Banderas, que ha prestado su voz a personajes icónicos como el Gato con Botas en "Shrek", también habló sobre la importancia del cine infantil. "Creo que tiene dos aspectos fundamentales: primero, hay que buscar divertir a los niños, pero también tiene una parte de educación y formación, y esto es mucho más importante". Además el actor español ha explicado que detalles como los acentos de los personajes pueden influir en la percepción de los niños sobre diferentes culturas. "Cuando yo vi de pequeño 'Peter Pan' o 'Pinocho', había siempre una serie de elementos que se me quedaron grabados. Hay que tener cuidado y cuidar mucho a esos personajes". El actor también ha revelado que está involucrado en una producción circense llamada "Imagine", un proyecto teatral en Málaga: "Hace tres años reformamos una nave y la hemos adecuado a lo que nosotros queremos. Imagine es un circo teatro que está dirigido por mi socio". Asimismo, Banderas ha sorprendido al hablar de su incursión en la hostelería. "Ahora mismo manejo ocho restaurantes en dos grupos empresariales diferentes. En Málaga tengo uno que es sin duda el restaurante más antiguo de Málaga, se llama El Pimpi. El resto de restaurantes están al lado del teatro porque a mí me gustaba ir después de la obra a un restaurante cercano que tenga motivos teatrales".

La conversación ha derivado en temas de actualidad, como la situación política en EE.UU. y la reciente victoria de Donald Trump. "Es muy difícil de explicar, pero yo creo que es por dinero. Es un hombre que no aprieta con los impuestos. Además, creo que tiene que ver con toda la polarización que se está viviendo", ha opinado Banderas. Por otro lado, ha hablado con emoción sobre la boda de su hija Stella. "Me gusta mucho con quien se va a casar. Es un niño que venía a jugar a mi casa porque estudiaron juntos desde muy pequeños. Solo quiero para mi hija que la quiera y lo demás todo me da igual. A lo mejor me hacen abuelo dentro de poco aunque eso tengo que confesar que me da mucho pánico". La entrevista ha terminado con una serie de preguntas curiosas, donde Banderas ha revelado pequeños detalles de su vida cotidiana. Ha confesado que lo primero que piensa al despertar es: "Estoy vivo". Además, ha recordado con nostalgia su merienda de infancia: "Pan con chocolate". También ha contado que su primer amor televisivo fue la cantante italiana Rita Pavone: "Yo me enamoré de una cantante italiana que se llamaba Rita Pavone que tenía un diente partido. Me encantaba y me enamoré con siete años".