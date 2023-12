Así fue lo que no se vio de la emocionante despedida que Pedro Piqueras que no se esperó

Pedro Piqueras se despidió de las pantallas y casi del año con elegancia y concisión, como ha sido toda su carrera, extensa carrera. Lo hacía esta semana, como quien despide el año, pero en esta ocasión decía adiós a toda una vida de impecable profesión: “Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre”. Fueron las palabras que cerraban todo un ciclo. Su última noche frente a Informativos Telecinco de un periodista que ha pasado por las cámaras de RTVE, Antena 3 y la casa de la que se despide. Fue el adiós para la audiencia, que no le dejó solo en el último día, pero quedaba mucho más, aunque él no lo sabía.

Si Pedro Piqueras mantuvo las formas y la profesionalidad, la emoción se desbordó después, una vez que todo había acabado.

Sus compañeros de profesión que le han acompañado en el camino durante tantos años le tenían preparada la verdadera despedida. Fue Franganillo, el periodista fichado por Mediaset de RTVE para que se quede como sustituto, como hemos podido ver en los vídeos que han colgado la entidad, quien hizo de conductor al resto de compañeros y amigos que le estaba esperando para hacerle un pasillo de despedida. Piqueras se quedó ahí sin palabras.

Después llegó el momento de hacer un discurso de despedida ante todos sus compañeros: "Cuando llegué aquí no sabía lo que me iba a encontrar. Al principio no me conocíais y hemos hecho un trabajo todos juntos de encontrarnos, de conocernos y de querernos mucho. Al cabo de 18 años, porque son 18 años en enero, sois mi vida", y tuvo que hacer una parada porque se le quebró la voz.

Quedaba alguna sorpresa más de despedida para que Piqueras se llevara de la casa en la que ha trabajado casi las últimas dos décadas y era el Skyline de Singapur que tanto ha marcado sus años de trabajo.

Queda el legado de la impecable carrera de Pedro Piqueras y coge el testigo Carlos Franganillo. Cierre de un ciclo.