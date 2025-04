La audiencia de 'Supervivientes 2025' da la espalda a Laura Cuevas

Octava gala de 'Conexión Honduras' finalizada y Laura Cuevas es oficialmente expulsada de 'Supervivientes 2025', por lo que Carmen Alcayde fue bendecida por el beneplácito de los telespectadores del reality de Mediaset que vivió una noche apasionante de la mano de Sandra Barneda como maestra de ceremonias. Otro de los nombres propios de la noche fue Makoke, que ganó la prueba de apnea y obtuvo una gran recompensa en el puente de las emociones, protagonizando un reencuentro de película con su pareja Gonzalo.

Carmen Alcayde vuelve a ser concursante

El pasado jueves, Carmen Alcayde y Laura Cuevas vivieron una jornada crucial en el programa. Tras ser expulsadas por decisión de la audiencia, ambas se convirtieron en nuevas "parásitas" y recibieron una última oportunidad: formar los nuevos equipos del concurso. Con entusiasmo, aceptaron la misión, seleccionando a sus compañeros ideales de entre las parejas que Sandra Barneda les iba proponiendo. Alcayde reunió a Escassi, Anita, Makoke, Montoya, Álex y Borja en su equipo, mientras que Laura optó por Damián, Nieves, Koldo, Joshua, Manuel y Pelayo. Una vez conformados los grupos, llegó el momento decisivo: Barneda anunció cuál de las dos tendría la oportunidad de regresar a la competición. La audiencia eligió a Carmen para continuar en la aventura, una decisión que ambas recibieron entre abrazos y lágrimas de emoción. Finalmente, Sandra Barneda liberó a las dos concursantes de la jaula donde habían permanecido, permitiéndoles reencontrarse con sus respectivos destinos. Laura, pese a su salida definitiva, se mostró agradecida por todo lo vivido y sonrió al pensar en su regreso a España. Así concluyó una noche llena de sentimientos encontrados y nuevos comienzos para los participantes.

Además de Alcayde y Cuevas, Makoke brilló por cuenta propia en la última gala dominical de 'Supervivientes 2025', logrando la victoria en la prueba de apnea aunque no fue la única alegría de la noche de la colaboradora de televisión. “Esta semana para mí es dura porque es el aniversario de la muerte de mi madre, el cumpleaños de mi novio y llevo mucho sin comer”, confesó entre lágrimas. A ciegas, reflexionó sobre su infancia, recordándola como “muy feliz” y agradeciendo a su familia por forjar su carácter. Sobre la fama, reconoció sentirse orgullosa, aunque también confesó que sufrió por los prejuicios: “No me he sentido querida, me veían como fría y calculadora”. Sin saberlo, al otro lado le esperaba su novio para un emotivo reencuentro.

No se despegaron en todo momento, abrazándose sobre la arena con muchos besos incluidos. Un momento que reconforta el concurso de Makoke y que le dará fuerzas para continuar algunas semanas más, siempre que sus compañeros no la nominen y la audiencia no la ajusticie, como si han hecho ya con Samya Aghbalou, Ángela Ponce, Gala Caldirola y ahora Laura Cuevas.