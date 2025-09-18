Azerbaiyán anuncia que se retirará de Eurovisión si expulsan a Israel y Finlandia se une a España proponiendo un "boicot nórdico"

Mientras que el lema de Eurovisión emana "unión por la música", la realidad muestra una fragmentación en Europa, debido a la participación o no de Israel en la 70º edición del certamen de la canción más célebre del mundo. Tras la confirmación de Francia dentro del festival, aislando un poco más a Españadentro de los cinco grandes de Eurovisión, la emisora de Azerbaiyán ITV tampoco sigue los pasos de nuestro país y anuncia que se retirará del concurso si Israel es expulsado por la UER, decisión que se tomará en el mes de diciembre. Por otro lado, RTVE ha encontrado apoyo en Finlandia, que propone un "boicot nórdico", que puede ser clave en la decisión de expulsar a Israel o no por parte de los organizadores de Eurovisión debido a la participación de Suecia en ese boicot, ya que el gigante escandinavo es uno de los países más laureados e importantes dentro del certamen.

Jouni Ovaska, presidente del Comité de Transportes y Comunicaciones del Parlamento finlandés, propuso un boicot nórdico a Eurovisión en caso de que Israel participe en el concurso. En un comunicado de prensa, señaló que los países nórdicos comparten los mismos valores, por lo que considera natural actuar de manera conjunta en este asunto y, además, ejercer un liderazgo que sirva de ejemplo para el resto de Europa. Con este objetivo, Ovaska planea promover una posición común de los países nórdicos respecto a Eurovisión durante la próxima reunión del Consejo Nórdico, que se celebrará en octubre en Estocolmo.

Países que han confirmado la presencia en Eurovisión 2026

Albania

Australia

Austria

Azerbaiyán

Chipre

Chequia

Dinamarca

Francia

Alemania

Grecia

Israel

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Montenegro

Noruega

San Marino

Serbia

Suecia

Suiza

Ucrania

Reino Unido

Países que apoyan el boicot a Israel