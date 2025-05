Este es el país favorito para ganar Eurovisión según las Casas de Apuestas

La Champions League forma un binomio perfecto con el Real Madrid, al igual que Roland Garros con Rafael Nadal. Eurovisión también tiene a su pareja de viaje perfecta, Suecia. El país escandinavo ha ganado el certamen musical más importante del viejo continente en siete ocasiones, empatado históricamente con Irlanda, buscará este próximo sábado su victoria número 8 con la canción 'Bara Bada Bastu' del trío sueco KAJ, que defendió con honores su papel de máximo favorito con un gran pase en la primera semifinal.

Canción 100% sueca

Suecia apuesta por el humor y la tradición con 'Bara Bada Bastu', de KAJ, una canción festiva y pegajosa que celebra la sauna finlandesa con un ritmo tecno y una letra divertida en sueco y finlandés. Es la primera vez desde 1998 que Suecia envía un tema en su idioma, lo que añade un toque especial a la propuesta.

La historia de Suecia con Eurovisión

Suecia es uno de los países con más éxito en la historia del Festival de Eurovisión, y su trayectoria destaca tanto por la calidad de sus propuestas como por la influencia que ha ejercido en el certamen a lo largo de los años. Desde su debut en 1958, el país nórdico ha participado en más de 60 ediciones, consolidándose como una de las potencias del concurso. Suecia ha ganado en siete ocasiones, lo que la convierte en uno de los países con más triunfos, empatada con Irlanda. Su primera victoria llegó en 1974 de la mano del legendario grupo ABBA, con la canción 'Waterloo', que no solo se convirtió en un éxito mundial, sino que también transformó el festival y elevó su proyección internacional.

In this April 6, 1974 file photo, Swedish pop group ABBA celebrate winning the 1974 Eurovision Song Contest on stage at the Brighton Dome in England with their song Waterloo. Robert Dear Agencia AP

Después de ABBA, Suecia volvió a alzarse con el trofeo en 1984 con Herreys ('Diggi-Loo Diggi-Ley'), y repitió en 1991 con Carola ('Fångad av en stormvind'), una de las artistas más queridas en su país. Otras victorias notables incluyen la de Charlotte Nilsson en 1999 con 'Take Me to Your Heaven', Loreen en 2012 y nuevamente en 2023 con 'Euphoria' y 'Tattoo', respectivamente, y Måns Zelmerlöw en 2015 con 'Heroes'. Estas canciones no solo ganaron, sino que obtuvieron puntuaciones históricas, destacando la consistencia de Suecia en enviar propuestas modernas, visualmente impactantes y competitivas.

Loreen, representante de Suecia, parte como favorita para ganar Eurovisión 2023 RTVE

Además de sus victorias, Suecia ha logrado múltiples posiciones en el podio y suele clasificar entre los diez primeros, lo que refleja la fortaleza de su preselección nacional, el Melodifestivalen, un evento televisivo masivo en el país. Suecia ha sido pionera en aspectos técnicos y de producción en Eurovisión, y su modelo ha sido replicado por otros países. Su enfoque profesional y estratégico ha convertido al país en un referente indiscutible del certamen europeo, donde año tras año figura entre los favoritos del público y jurado.