Alemania e Italia dejan sola a España en Eurovisión: aceptan la participación de Israel

Esta mañana a mediodía conocíamos el resultado de la votación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Por mayoría absoluta, con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, se ha decidido que España no participe en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 en Viena, Austria, si Israel sigue asistiendo. Ahora acabamos de saber que Südwestrundfunk (SWR), la emisora ​​responsable de la participación de Alemania en Eurovisión dentro de ARD, ha anunciado su apoyo al proceso de consulta iniciado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER). La emisora ​​también destacó que el Festival de la Canción de Eurovisión está organizado por emisoras públicas, no por gobiernos, lo que indica indirectamente, pero claramente, su apoyo a la participación de Israel en Eurovisión 2026.

Los Países Bajos, Eslovenia, Irlanda y España ya han declarado su retirada a menos que se excluya a Israel. Mientras tanto, Islandia y Bélgica están considerando medidas similares. Por otro lado, Alemania, Austria, Grecia, Chipre, Azerbaiyán e Italia ya han expresado su postura positiva hacia la participación de Israel, subrayando que Eurovisión es un concurso para las emisoras, no para los gobiernos. La UER ha concedido a sus miembros el derecho a retirarse del concurso gratuitamente hasta poco después de su reunión de diciembre, cuando se tomará la decisión final sobre la participación de Israel.

"Eurovisión es un evento musical que ha unido a personas de toda Europa y más allá durante décadas, a través de la diversidad, el respeto y la apertura, independientemente de su origen, religión o cosmovisión. Es una competición organizada por las emisoras de la UER, no por los gobiernos. Como miembro de la UER, ARD apoya el proceso de consulta y las decisiones de la organización, con el objetivo de lograr un acuerdo sostenible y bien fundamentado, coherente con sus valores".