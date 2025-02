Belén Esteban valora el fichaje de María José Campanario por 'El Desafío': "Yo lo sabía haces un mes"

La trayectoria televisiva de María José Campanario podría dar un nuevo giro con su participación en la próxima edición de 'El Desafío', el popular programa de Antena 3 en el que ya concursó su esposo, Jesulín de Ubrique. Aunque la cadena no ha confirmado oficialmente su incorporación, diversas fuentes apuntan a que la odontóloga formará parte de la sexta temporada, prevista para estrenarse a mediado o finales de 2025.

El fichaje de Campanario ha generado una gran expectación en el mundo del entretenimiento, especialmente por su historial televisivo reciente. En 2022, la esposa de Jesulín acudió al programa como invitada y sorprendió con su resistencia en la prueba de apnea. Más recientemente, en 2024, participó en el programa 'Mask Singer', donde fue desenmascarada como Oveja, y apareció junto a su marido en el espacio 'Emparejados', conducido por Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

Una de las reacciones más esperadas a esta posible participación ha sido la de Belén Esteban, expareja de Jesulín de Ubrique y habitual colaboradora en programas de prensa rosa. Durante su intervención en 'Ni que fuéramos Shhh', la 'Princesa del Pueblo' ha sorprendido al revelar que ya conocía la noticia. "Yo ya lo sabía, me lo dijeron hace tres semanas o un mes", ha afirmado con naturalidad. Lejos de mostrarse crítica, como en otras ocasiones, Belén Esteban ha adoptado un tono más conciliador respecto a Campanario. "Si la han llamado y a ella le apetece, no me parece mal. Lo digo de corazón", ha declarado en directo en Ten.

Sin embargo, no todos los colaboradores del programa compartieron su postura. Kiko Matamoros ha mostrado su sorpresa ante la posible participación de Campanario en un formato que exige pruebas físicas de alta exigencia, recordando que la odontóloga padece fibromialgia, una enfermedad crónica que puede generar dolor y fatiga extrema. "No parece una actividad muy compatible con su enfermedad", ha comentado Matamoros. Ante estas dudas, Belén Esteban ha salido en defensa de Campanario, asegurando que su estado de salud ha mejorado en los últimos tiempos. Además, ha recordado su rendimiento en 'El Desafío' cuando acompañó a Jesulín: "Cuando estuvo Jesús en el programa, ella hizo la prueba de apnea y duró bastante".

Belén Esteban Ten

Por otra parte, de confirmarse su participación, esta sería la primera vez que María José Campanario compite en un programa de televisión. Su debut en un talent show llegaría tras varios años en los que ha ido aumentando su presencia en la pequeña pantalla, sobre todo en programas de Antena 3. Por el momento, la cadena de Atresmedia sigue sin pronunciarse al respecto, mientras que 'El Desafío' continúa con la emisión de su quinta temporada, en la que participan personalidades como Susi Caramelo, Roberto Brasero, Victoria Federica de Marichalar o Gotzon Mantuliz, quien lidera actualmente la clasificación del concurso presentado por Roberto Leal.