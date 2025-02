Estos son los requisitos para trabajar con María José Campanario

María José Campanario anunció el pasado mes de noviembre en redes sociales el inicio de un nuevo proyecto con el que estaba muy ilusionada. La esposa de Jesulín de Ubrique comenzaba un negocio multinivel que combina la figura de una influencer de belleza con la de un pequeño empresario.

Farmasi, un fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal está enfocado en la venta directa y en la formación de equipos. La empresa opera en más de 25 países.

"Podemos trabajar juntas" fueron las primeras palabras de María José cuando presentó a sus miles de seguidores el concepto de Farmasi. Por eso ahora Campanario ha compartido en redes los requisitos para trabajar junto a ella. A través de un story de Instagram, titulado "Preguntas frecuentes sobre mi negocio", Campanario ha dado respuesta a las cuestiones que le han planteado los interesados en formar parte del equipo Farmasi.

"No es necesario tener seguidores. Piensa que todo el mundo empieza de 0. Nosotros te vamos a ayudar a potenciar tus redes sociales si así lo deseas", comienza el mensaje de Campanario. "Tenemos un sistema de formación para que no tengas ningún problema y puedas desarrollar este negocio desde 0", prosigue. Además, la esposa de Jesulín de Ubrique anima a todas las mamás interesadas en participar en el proyecto. "Si eres madre y no tienes tiempo, esto es más motivo para empezar a colaborar. Si no puedes disfrutar de tus hijos por ese horario en el trabajo que te lo está impidiendo tienes que empezar ya".

Además, Campanario adjunta un número de teléfono, vía WhatsApp, con el que es posible comunicarse con la empresaria y comenzar a trabajar, además, desde casa. Sobre los beneficios, Campanario contesta que no hay "obligación de un mínimo de ventas" y existe un "increíble plan de compensación".