Boris Izaguirre y Adela González, juntos en "Más Vale Sábado", invitan al "chochoneo"

Boris Izaguirre y Adela González pasaron por el FesTVal de Vitoria antes de hacer la puesta de largo, el gran estreno, de hoy en laSexta de «Más Vale Sábado» y lo hicieron junto al director de contenidos de Atresmedia, José Antonio Antón, y el director de laSexta, César González Antón. Juntos, por primera vez, González e Izaguirre presentan un programa tras haber recorrido caminos paralelos e incluso convergentes para experimentar la nueva experiencia en la cadena de Atresmedia. Les fluye la palabra como si estuvieran en el salón de casa y eso es precisamente lo que van a hacer cada sábado a partir de hoy en este nuevo formato, que comienza a las 15:45 horas. «Este proyecto es un bombón. Nos da la oportunidad de entrar en la casa de la gente un sábado por la tarde que estamos más relajados. Eso no significa que vayamos a echarnos la siesta, nada más lejos de nuestra intención. Queremos contar las historias que pasan y la esencia de laSexta va a estar ahí siempre. ‘Más vale tarde’ fue el programa que me dio la oportunidad a nivel nacional y es un lujo volver y hacerlo con un colchón mullido. Queremos contar historias emotivas que igual entre semana no da tanto tiempo», relató Adela González.

«Más Vale Sábado» está dirigido por Quique Morales y Aitor Alonso, profesionales con una dilatada experiencia en la dirección de formatos de actualidad y entretenimiento y contará con un gran equipo de colaboradores como Inés Hernand (abogada e influencer), Alberto Guzmán (periodista), Eduardo Aldán (actor y humorista), La Caneli (Alberto Fernández, Actor), Karmele Izaguirre (periodista), y la cocinera Carmen «Tía Alia», además de Pablo Simón (politólogo) y Andrea Levy (concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid) y María Lamela (periodista), entre otros muchos.

El programa se extenderá durante más de cuatro horas y estrena plató con una gran mesa, que será una sorpresa. Se divide en dos bloques, uno más enfocado al entretenimiento y otro a la actualidad. Será ahí donde tenga cabida las conexiones en directo con los distintos colaboradores y esas grandes pantallas que conforman el plató.

Boris y Adela invitarán cada sábado a varias personalidades del mundo de la cultura, la música, el deporte, o la comunicación para charlar sobre su carrera y su vida, alejados de los frenéticos ritmos del día a día. Para el estreno se espera la visita de la también periodista Toñi Moreno.

Es una de las apuestas de la casa, tal y como contó César González Antón, «laSexta es un canal que orbita sobre la actualidad, pero también sobre el entretenimiento. La idea era darle una vuelta más bestia a lo que habíamos hecho en Más Vale Tarde en los últimos dos años con la llegada de Iñaki López y Cristina Pardo y hemos fabricado un bar, un restaurante, la casa de unos amigos donde entretenernos un sábado, con un espíritu gamberro».

A pesar de que el concepto de gamberro no le llegaba a encajar al propio Boris, que se sentía más a gusto con el de glamuroso, entre risas. Adela acabó de retratarlo claro al zanjar el tema: «Es un programa que invita al chochoneo». Pues ya está todo dicho. Abandonarse queda. El entretenimiento está asegurado.