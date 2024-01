'Cachitos de hierro y cromo' cambia de cara para su temporada 12

Tras otra exitosa Nochevieja, 'Cachitos de hierro y cromo' estrena el próximo martes 9 de enero su temporada número 12 con nuevo presentador, Ángel Carmona, quien reemplaza a Virgina Díaz.

Díaz, que ha conducido el programa durante 11 años, se despidió el pasado mes de octubre haciendo la siguiente reflexión: "Lo cierto es que hace tiempo que me rondaba por la cabeza que ya iba siendo hora de parar porque hay cosas que dejan de hacerte feliz y empiezan a pesar demasiado y, si no hay nada más que lo compense, lo mejor, para una misma, es decir que no."

La flamante etapa se compone de diez nuevas entregas en las que el programa de La 2 realizará un viaje musical por las diferentes décadas de la historia de la música y de la televisión.

Así es la 12ª temporada

La nueva temporada comenzará con los años 60, un periodo plagado de acontecimientos político sociales que cambiaron el mundo. Ángel Carmona viajará a la España yeyé, revisitará joyas del soul y del funk o los temazos que agitaron a toda una generación que pregonaba paz y amor para iniciar su propia revolución cultural.

El sonido black power, la música yeyé que se bailaba en los guateques, los hippies y algunos de los artistas que cambiaron el mundo desfilarán por la pasarela de "60’s torp parade" y volveremos a escuchar y bailar los temas más pegadizos de una época llena de cambios.

Además de abarcar la singladura musical de varias décadas, desde los años 60 a los 2000, con cinco capítulos "Cachitos Torp Parade", uno por decenio, 'Cachitos' ofrecerá esta temporada una segunda parte de un capítulo centrado en Eurovisión, con el sugerente título de "Eurobajona 2".

Rescatará además tres emisiones previas que bucean en lo más top de las revisiones históricas realizadas por el programa: "Telepedia", "Números 1" y "Melodías de Anteayer", este último de auténtica labor arqueológica de los servicios de documentación.

El periodista Mario de la Mano asume esta temporada la dirección del espacio, que sigue contando con el generoso archivo documental de RTVE para recuperar lo mejor, lo más curioso y significativo de cinco décadas de música y shows televisivos.