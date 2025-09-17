Camilo revive el nacimiento de su pequeña Amaranto en 'El Hormiguero': "Una de las noches más locas de mi vida"

Pablo Motos ha recibido este miércoles en 'El Hormiguero' al cantante Camilo, que actualmente está de gira por España y tendrá su último concierto el próximo 19 de septiembre en Alcalá de Henares antes de partir hacia Panamá, Nueva York y Japón.

El artista ha vuelto al plató de Antena 3 después de ser padre por segunda vez y, entre otras cosas, ha contado cómo fue el parto de su segunda hija, Amaranto. Un día en el que todo pasó muy rápido y que fue muy especial porque él y su esposa, Eva Luna, decidieron tener al bebé en casa.

"No me dio tiempo de nada. La partera casi no llega y fui yo quien recibió a Amaranto", ha recordado el cantautor colombiano con una mirada de ilusión y reconociendo que lo vivió muriéndose "de miedo con esa responsabilidad", en la que sin duda se ha convertido en "una de las noches más locas" de su vida.

"Ese momento me transformó internamente de una manera muy sustancial", ha proseguido narrando el artista, a la vez que ha reflexionado sobre el "sentimiento único" que supone presenciar y ser parte del nacimiento de un bebé.

Asimismo, ha desvelado lo que sucedió después con la placenta: "Es como si fuera un segundo parto, el bebé nace y la placenta todavía sigue dentro. Es para mi una de las cosas mas fascinantes del parto, es como un arbolito de la vida".

Y para custodiar ese momento para toda la vida, Camilo ha contado que guarda un cuadro con la sangre: "Las manos me quedaron ensangrentadas, le quitamos la funda a una almohada, le puse las manos y lo mandamos a encuadrar. Ese cuadro está ahí con las dos manos".

Una acción que replicó con la primera caída de Amaranto y que llamó "la caída de un inocente": "Estábamos en Japón, mi hija estaba empezando a caminar, se cayó, empezó a sangrar, me abrazó y en la camisa tenía una manchita de sangre. Era la primera caída de mi hija. El primer testimonio de una aventura".

Asistencia médica a una fan en Chiclana

La gira de Camilo por España ha tocado varios puntos de la geografía española, entre ellos Chiclana, en Cádiz, donde una señora sufrió un atragantamiento y estuvo a punto de perder la vida, pero uno de los músicos fue a ayudarla y le salvó la vida.

Una situación que le sirvió de aprendizaje y al día siguiente llamó a los trabajadores de la Cruz Roja para que les enseñaran cómo se deben realizar "todas las maniobras, el masaje cardíaco", así como a asistir a las personas.

Reflexión sobre ChatGPT

Durante la entrevista y antes de cantar su nuevo tema 'Si tuviera que elegir' junto a su esposa y su suegro Ricardo Montaner, el artista ha razonado sobre el uso que han comenzado a darle las personas a ChatGPT.

"Empiezan a usarlo como si fuera un psicólogo. Está empezando a tomar un protagonismo global", ha advertido, dejando claro que para él las respuestas de la Inteligencia Artificial son un espejo de lo que sucede en la mente y no en el corazón.