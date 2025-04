Carlota Corredera expone a Kiko Hernández tras revelar una información

La presentadora del programa 'Tentáculos', Carlota Corredera, ha sido muy directa con uno de sus colaboradores más ilustres: Kiko Hernández. Durante una de las emisiones, ambos protagonistas recordaron tiempos pasados en los que ella era la encargada de dirigir dos de los programas más destacados de Telecinco: 'Sálvame' y 'Sálvame Deluxe'.

En ellos, como no podía ser de otra manera, contaba con la presencia del ahora colaborador de 'Tentáculos', siendo uno de los rostros más destacados. El problema venía a la hora de conseguir famosos que quisiesen acudir al programa, ya que según ha contado la gallega esto no siempre era posible porque, entre otras cuestiones, Kiko Hernández era muy crítico y duro con ellos.

Los invitados del 'Deluxe'

De hecho, Carlota Corredera apuntó directamente a su colaborador como el culpablede que algunos famoso cancelasen la entrevista en el programa para "no coincidir con él". "Fue un problema recurrente. Nunca podíamos destacar que nos anulasen la entrevista incluso horas antes de la cita. Siempre se les criticaba por querer lucrarse contando sus problemas en la televisión", explicó.

Además, la presentadora de 'Tentáculos', señaló: "Por culpa de este señor [Kiko Hernández] se me caían los invitados". Una afirmación muy tajante que, como no podía ser de otra manera, fue contestada por Kiko Hernández de manera contundente: "Eso no es cierto". Tras la negativa, la gallega detalló una situación en concreto.

Una entrevista cancelada por su presencia

"Julián Contreras canceló una entrevista con 'Sálvame Deluxe' por tus comentarios", detalló Carlota Corredera. Algo a lo que Kiko Hernández prefirió restar importancia, pero que la presentadora no dudó en dar el valor que se merece. "Ese verano era complicadísimo cerrar invitados, pero Julián estaba de actualidad en ese momento y tú lo pusiste verde", puntualizó.

Por último, el colaborador reconoció que esta situación era habitual y ella prefirió cerrar este asunto con un contundente mensaje final: "Nosotros tiramos piedras sobre nuestro propio tejado al criticar a las personas que luego se sentaban en nuestros programas para darnos entrevistas de las que luego hablábamos toda la semana”.