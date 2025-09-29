Camen Maura, la actriz más laureada de nuestro cine, visita esta noche 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' cierra el primer mes de esta temporada número 20 con la visita de la actriz más laureada de nuestro cine. Pablo Motos recibe una vez más en el plató de Antena 3 a Carmen Maura, que viene a presentar en el programa de las hormigas más famosas de la pequeña pantalla su nueva película, 'Vieja Loca', que llega a los cines este próximo viernes 10 de octubre.

Esta producción hispano-argentina con la participación especial de J.A. Bayona, Pedro (Daniel Hendler) recibe un mensaje inesperado de Olivia Nuss, una exnovia a la que no ve desde hace años, pidiéndole un favor insólito: cuidar a su madre Alicia (Carmen Maura), una mujer mayor con un carácter tan excéntrico como impredecible. Lo que empieza como una simple visita de cortesía se transforma en una experiencia delirante cuando Pedro descubre que escapar de la casa y de la absorbente personalidad de Alicia resulta casi imposible. Entre enredos, tensiones y situaciones al límite, Pedro se verá atrapado en una pesadilla tragicómica donde la única certeza es que Alicia no está dispuesta a dejarlo ir.

Todo un tótem de nuestro cine

Carmen Maura nació el 15 de septiembre de 1945 en Madrid, España y ha tenido una carrera prolífica y ha sido una figura clave en el cine español, especialmente durante la Movida Madrileña, un movimiento cultural y contracultural que surgió en Madrid a finales de los años 70 y principios de los 80. Maura saltó a la fama por su colaboración con el director Pedro Almodóvar, con quien trabajó en varias películas icónicas como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988), por la cual ganó el premio Goya a la Mejor Actriz. También ha trabajado en otras películas notables como 'La comunidad' (2000), dirigida por Álex de la Iglesia, y 'Volver' (2006), otra colaboración con Almodóvar, que le valió el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes. Además, ostenta el récord de ser la actriz de nuestro país con más estatuillas de los premios del cine español, con cuatro Goyas.

Invitados del resto de la semana

Mañana martes, Luis Zahera presenta la serie de Netflix, 'Animal', que llega el viernes 3 de octubre en el que veremos al intérprete gallego ponerse bajo la piel de un veterinario rural afectado por la crisis del campo y que tiene que irse a la ciudad a buscarse la vida y poder pagar las facturas. El miércoles y primer día de octubre, Vicente Vallés será el invitado que amenice la gala del ecuador de la semana. El presentador líder de los Informativos de la noche presenta su nuevo libro 'La caza del ejecutor', además de analizar la actualidad política y social de España durante su entrevista con Pablo Motos. Por último, el jueves turno de la cantante Gloria Estefan. La artista cubana regresa a España para ser la cabeza de cartel de las celebraciones que prepara la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad y ofrecerá un concierto gratuito el próximo 5 de octubre en la Plaza de Colón de la capital.