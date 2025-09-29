Chanel se cuela en la gala 2 de 'OT 2025' y sorprende a Crespo y María Cruz: "Os he estado siguiendo"

Tras una primera gala en la que los fallos de sonido reinaron de principio a fin, la gala 2 de 'Operación Triunfo 2025' ha dejado de lado los problemas técnicos y el público de casa ha podido disfrutar de la voz en directo de los nuevos "triunfitos", así como Chanel, que ha mandado un mensaje a Crespo y María Cruz, encargados de defender el tema que comparte con Abraham Mateo.

Tras actuar bajo la atenta mirada del cantante, ambos concursantes han sido recibidos por Chenoa, que les ha advertido que no solo el también miembro del jurado estaba mirando. Rápidamente, la presentadora ha dado paso a la sorpresa que llegaba en forma de vídeo.

"Hola a todas y a todos, soy Chanel", se ha presentado la artista hispano-cubana que representó a España en Eurovisión 2022 tras haber ganado el Benidorm Fest. "Quería enviaros muchísima suerte para la gala de esta noche que os voy a estar viendo", ha continuado.

La cantante se ha dirigido al dúo que acababa de interpretar 'Clavaíto': "Sé que vais a estar ahí, estoy muy emocionada porque os he visto esta semana, os he estado siguiendo. Muchísima mierda, voy a estar ahí con vosotros apoyándoos".

Ante tal sorpresa, María Cruz no podía evitar ocultar su emoción, asegurando que se había quedado "seca".