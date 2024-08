"La casa del dragón" le rinde un homenaje a estas dos localidades extremeñas

"La casa del dragón" ha puesto punto y final a su segunda temporada en la madrugada del domingo al lunes. Tras ocho capítulos, la guerra civil entre la casa Targaryensigue en un punto álgido, con nuevos protagonistas, que han realizado escenas asombrosas en lugares de ensueño. Algunos de los escenarios tienen lugar en nuestro país, y Max ha querido rendir homenaje precisamente a dos localidades extremeñas que han tenido cierta importancia dentro de la serie del universo creado por George R.R. Martin.

Una provincia de ensueño

Cáceres y Trujillo han sido las localizaciones elegidas en uno de los spots finales de la serie para agradecer el servicio prestado para la elaboración de la ficción norteamericana. Los responsables de la producción, directores, actores y actrices de la precuela de "Juego de Tronos" se deshacen de elogios ante nuestro país, quedándose anonadados por la cantidad de fans de Poniente que residen en España. "He estado en proyectos grandes, pero no he visto fans así", se puede escuchar en el video promocional, difundido por el canal de YouTube de la plataforma de streaming.

Además Kevin de la Noy, productor ejecutivo de "La casa del dragón", comenta en dicho video que el 60% de los extras en esta segunda temporada ya estuvieron grabando escenas para la primera parte de esta serie, que confirmó una tercera. Además, se estima dentro de la producción que la ficción contaba con 300 extras en Trujillo y una media de 150-200 figurantes en Cáceres para las secuencias, todo un desafío para los trabajadores de HBO, que confirman que nuestro país es un sitio maravilloso para este tipo de series. "España es el lugar perfecto para una serie como La casa del dragón, gracias a la hospitalidad de la gente. Da igual lo que les pidas, están abiertos a escuchar. Lo han hecho al rodar con nosotros, y estarán encantados de volver a hacerlo en el futuro", espeta Peter Welter, otro de los productores que aparecen en este spot final.