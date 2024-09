El look más moderno de Victoria Federica para irse de festival de música antes de celebrar su cumpleaños con Pablo Motos

Victoria Federica cumple 24 años por todo lo alto, con su primera entrevista televisiva, pero antes de ello se ha ido de festival de música con su look más moderno. Keinemusik desembarcó la noche del sábado en Madrid en uno de sus mayores shows hasta la fecha. El parking de la Caja Mágica fue el escenario que acogió el espectáculo de los magos del afrohouse. Con más de 35.000 asistentes, entre ellos Victoria Federica para empezar a celebrar su cumpleaños antes de su cita esta noche con Pablo Motos. ¿Qué look elegirá la royal? Estaremos muy atentas a ello.

La semana de 'El Hormiguero' arranca esta noche por todo lo alto con la visita de una de las concursantes confirmadas para la próxima edición de El Desafío: Victoria Federica. La joven concederá a Pablo Motos su primera entrevista en televisión para hablarnos de cómo ha sido su experiencia grabando el programa y de cómo está su vida actualmente, justamente en el día de su 24 cumpleaños. Pero antes de ello, la hija de la Infanta Elena se ha ido de festival de música con un look muy moderno con camiseta negra ajustada, gorra de una de sus marcas españolas favoritas que triunfa entre la Generación Z y un bolso rojo. A todo esto, no cabe duda de que el estilo de Victoria Federica se basa en la estética bohemia, así como en la elección de prendas que se asocian a las chicas más recatadas. Si observamos el principio de su fondo de armario, no ha parado de lucir kimonos con estampados étnicos, chalecos mini al estilo más andaluz o vestidos de flores o tie dye.

Victoria Federica viendo a Keinemusik en la Caja Mágica. @vicmabor

El estilo de Victoria Federica al cumplir 24 años

Es decir, una colección de prendas que destacan por un toque desenfadado o relajado en los looks de Victoria Federica. No obstante, aunque todavía conserve este estilo en la mayoría de sus vestimentas tanto casuales como de eventos, en los últimos meses hemos presenciado un cambio radical con apuestas más clásicas o sofisticadas. ¿La razón? Cada vez que se ha ido introduciendo en el sector de la moda, así como relacionándose con celebridades o influencers con mejor estilo de España, ha ido aprendiendo más sobre las tendencias de cada temporada o cómo combinar cada prenda con triunfo.

¿Cómo vestirá esta noche junto a Pablo Motos? Nosotras apostamos por un look con algunas de sus marcas de lujo favoritas o un traje para empoderarse.