Javier Cámara pide en 'El Hormiguero' un favor político: "Ojalá se pongan todos de acuerdo y saquen una ley ELA"

'El Hormiguero' de Pablo Motos sigue marcando su liderazgo en la franja del access prime time. Tras el exitoso arranque del lunes con la visita de Victoria Federica, que logró un 23% de cuota de pantalla, el show recibió este martes al actor riojano, Javier Cámara. El doble ganador del premio Goya acudió para presentar la tercera y última temporada de la serie "Rapa", de Movistar Plus+, que se estrena el 12 de septiembre y en la que comparte protagonismo con Mónica López.

La entrada de Cámara al plató fue tan animada como esperada. El actor llegó bailando junto a Pablo Motos mientras el público lo aclamaba, mostrando la complicidad y buen humor que le caracterizan. "¡Qué maravilla de público! Enhorabuena por las 19 temporadas. ¿Sabes cuántas veces he venido yo? 19 veces. Si quieres, vengo mañana con los jueces de 'La Voz' para que sea ya invitado infinity", bromeó, arrancando las risas y aplausos tanto del público como de Pablo Motos.

Durante la entrevista, Javier Cámara habló sobre su experiencia al interpretar a su personaje en "Rapa", una serie que ha sido aclamada tanto por la crítica como por la audiencia. En la ficción, Cámara interpreta a un hombre que lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que el actor describió como "muy cruel". El actor aprovechó la plataforma para resaltar la importancia de visibilizar la enfermedad y pidió a los partidos políticos que se pongan de acuerdo para aprobar una ley de apoyo a los pacientes, destacando la "urgencia" y los altos costos de la enfermedad.

Cámara también reveló cómo se preparó para el rol, que en esta tercera temporada muestra al personaje en una etapa más avanzada de la ELA, ahora necesitando una silla de ruedas. "Me daba mucho respeto. Nos han asesorado muchas asociaciones para poder representar de la manera más fiel la enfermedad. En la primera y segunda temporada el personaje podía caminar; en esta temporada ya no. Ha sido la temporada más difícil de rodar, pero la más bella de todas", confesó el actor, describiendo la grabación como "un proceso desafiante pero profundamente gratificante".

Por otra parte, el actor no dudó en expresar lo emotivo que ha sido despedirse de "Rapa". "Ha sido una despedida muy emocionante. Esta temporada ha sido muy bonita y muy tierna. Decir adiós a tres años en la tierra de Galicia ha sido duro a la par que bonito", comentó. Además de actuar, Cámara tuvo la oportunidad de dirigir uno de los episodios de esta nueva temporada, lo cual describió como un reto especial. "Me suelo reñir en el montaje. Me gusta hablar con los actores, aunque es verdad que se han enfadado conmigo al ser muy efusivo. Ha sido un regalo y una gozada rodar el tercer capítulo porque esta serie es como un reloj; siente que el tiempo se termina", explicó, refiriéndose a la precisión y cuidado que requiere la dirección.

En cuanto a sus influencias en la dirección, Cámara mencionó a la directora Isabel Coixet, a quien describió como una inspiración y referente. "Isabel es increíble, deberías traerla Pablo. Ha abierto la puerta a miles de directoras en España que están haciendo muchas cosas buenas en el cine, están cambiando la forma de ver y pensar", elogió. Asimismo, entre risas y anécdotas, el actor compartió un incidente gracioso de sus inicioscon el inglés, cuando en una entrevista en inglés tuvo un lapsus lingüístico que causó un malentendido. "La entrevista nunca salió y menos mal", contó con humor, dejando ver su faceta más desenfadada.

Javier Cámara también aclaró que se encuentra actualmente inmerso en un proyecto teatral, 'Vania x Vania', y bromeó sobre su tardía obtención del carné de conducir: "Me lo saqué a los 40 porque no hay que correr tanto", comentó entre risas, cerrando una divertida y entrañable entrevista en un 'Hormiguero', que minutos más tarde daría comienzo al gran reto de Plex.