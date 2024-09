Eva González, feliz con su soltería pero abierta al amor: "Me siento a gusto conmigo misma y tengo una paz mental que te mueres"

Eva González está atravesando por un buen momento profesional y personal. A punto de cumplirse dos años de su ruptura oficial con Cayetano Rivera, la presentadora está feliz, centrada en su trabajo y en los suyos.

Esta mañana, la andaluza ha presentado junto a sus compañeros la nueva edición de La Voz, uno de los programas más exitosos de la televisión. Radiante, la televisiva ha reaparecido ante los medios y, más habladora que de costumbre, se ha sincerado sobre su vida privada y sentimental.

Eva González, radiante durante la presentación de "La Voz" GTRES

Desde su separación con el torero, lo cierto es que a Eva González no se le ha conocido un nuevo amor. A diferencia que Cayetano Rivera, que sí ha rehecho su vida y está de lo más enamorado al lado de María Cerqueira, la presentadora de La Voz no ha encontrado de nuevo el amor, algo que tampoco le preocupa. De hecho, como ella misma ha reconocido ahora, está feliz disfrutando de su soltería, a pesar de tener las puerta abierta al amor.

"Yo realmente no lo he sentido así nunca necesario. Para mí no ha sido nunca. Que me ha llegado el amor y me he enamorado, pues mira, lo he vivido. Que llega y me enamoro, pues oye, lo viviré. Pero no es una prioridad de verdad para nada. Yo estoy muy a gusto como estoy, me siento plena, me siento feliz y me siento a gusto conmigo misma y tengo una paz mental que te mueres", ha declarado Eva González sobre actual situación sentimental.