“El coche ardía de verdad”: Salva Reina revela en El Hormiguero el susto que vivieron grabando 'Atasco'

Pablo Motos arrancó la semana en El Hormiguero con la visita de Alejo Sauras y Salva Reina, quienes acudieron al plató para presentar la tercera temporada de 'Atasco', disponible en Prime Video el próximo 22 de diciembre. La ficción, creada por Rodrigo Sopeña, vuelve con su estructura característica: pequeñas historias que transcurren durante un gigantesco atasco en un único día, también el 22 de diciembre, jugando con la idea del tiempo real.

Durante la charla, Salva Reina explicó que su episodio parte de una familia obsesionada con las gangas navideñas, una trama que termina complicándose más de la cuenta. Lo que nadie esperaba es que, durante la grabación, un incidente fuese a convertirse en uno de los mayores sustos del rodaje: un incendio real en el coche de la escena. El actor relató que el fuego no debía ser tan intenso, pero la decoración navideña utilizada —incluido un árbol que había secado con el paso de las semanas— provocó que las llamas se descontrolaran. "Se estaba quemando el coche de verdad", recordó entre risas, señalando que el equipo tardó unos segundos en darse cuenta de que aquello ya no formaba parte de la ficción.

Por su parte, Alejo Sauras habló de la historia que protagoniza esta temporada. Su personaje vive una situación tan disparatada como reconocible: recoger en el aeropuerto a su suegro… sin saber realmente quién es. Lo curioso es que esta trama nació de una vivencia personal del propio Rodrigo Sopeña, que años atrás fue a buscar a alguien al aeropuerto y descubrió, ya en el trayecto de vuelta, que acompañaba a una persona totalmente distinta. "Estuve un rato sin atreverme a preguntarle si era a quien tenía que recoger", confesó Sopeña en su momento, una anécdota que ahora se traslada a la ficción.

En la conversación, los actores insistieron en que ninguno conoce las historias del resto del reparto, ya que la serie se rueda por bloques y cada uno graba en su propio escenario dentro del atasco. El elenco de esta temporada alcanza la treintena de intérpretes, algo que, según contaron, se nota en la variedad de situaciones y tonos de cada episodio.

La noche también dio pie a varias confesiones personales. Pablo Motos mencionó la reciente portada de Men's Health protagonizada por Alejo, lo que desató bromas en la mesa. El presentador recordó su propio proceso para aquella revista y explicó que uno de los trucos más extremos consiste en pasar uno o dos días sin beber agua para lograr un aspecto más definido. Alejo, sin embargo, admitió que no estaba en su mejor forma cuando le propusieron la sesión: "Llevaba meses encadenando proyectos y no podía entrenar como me hubiera gustado".

Salva Reina, por su parte, compartió una de sus experiencias más pintorescas en el deporte: una carrera popular tras una noche sin dormir, que terminó con él exhausto, mareado y convencido de que no lograría completar el recorrido. "Mi sobrino me estaba ganando y yo no podía más", admitió, recordando cómo los voluntarios le animaban mientras él apenas podía mantenerse en pie.

Otra de las anécdotas más celebradas llegó cuando el actor recordó su paso por la serie 'Sabuesos', en la que compartía escenas con un perro cuyo comportamiento en rodaje resultó… inesperado. El animal se negaba a cerrar la boca —imprescindible para los efectos digitales— y, para empeorar la situación, desarrolló cierto interés amoroso por el muñeco que se usaba como doble de luces. "No sabía hacia dónde mirar el dueño del perro", comentó entre carcajadas.

Alejo Sauras también aportó una historia personal que provocó sorpresa en el público. Durante sus viajes de juventud aprovechando los billetes de empleado de su padre, llegó a quedarse sin dinero en Italia y sobrevivió comiendo pan de molde y queso hasta que, en un tren, no pudo resistirse al olor de una pizza que unos pasajeros japoneses habían dejado en una caja. "Cogí la caja y salí corriendo; pensé que iban a perseguirme por el pasillo"», relató, aunque finalmente nadie fue detrás de él.

La visita de ambos actores dejó claro que la nueva temporada de 'Atasco' llega cargada de humor, situaciones imprevisibles y un rodaje que, como demostraron sus protagonistas, a veces supera a la propia ficción. Prime Video estrenará los nuevos episodios el 22 de diciembre.