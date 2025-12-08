Disney+ España regala por Nochebuena la primera parte de la temporada 37 de 'Los Simpson'

Disney+ España ha decidido adelantarse a los regalos navideños y celebrar la Nochebuena a lo grande con el estreno de la primera parte de la temporada 37 de 'Los Simpson'. El 24 de diciembre, la plataforma lanzará esta nueva tanda de episodios, que llegará dividida en dos entregas, permitiendo a los fans disfrutar de contenido inédito de la icónica familia amarilla justo en una de las fechas más especiales del año.

Antes, después de un día duro en la escuela, solías llegar a casa y encender rápidamente el televisor porque sabías que a las 14:00 en Antena 3 (ahora en Neox) estaría la extravagante ciudad de Springfield esperándote para seguir contándote las divertidas aventuras de la familia Simpson y sus curiosos, pero entrañables vecinos. Originalmente creados como cortos en 1987 para "El show de Tracey Ullman", Matt Groening, su creador, decidió en 1989 hacer una serie sobre Homer Simpson y su familia, dando inicio a una de las ficciones más longevas y queridas de la televisión. En antena hasta el día de hoy, ha experimentado altibajos en las últimas temporadas debido a la calidad de sus capítulos, algo lógico después de tantos y tantos episodios. Ahora todos ellos, están disponibles bajo demanda en exclusiva en Disney+.

Sinopsis de la temporada 37 de 'Los Simpson'

En la temporada 37 de 'Los Simpson', Springfield vuelve a desbordarse de caos, humor y situaciones imposibles. El arranque llega con Lisa convirtiéndose en icono de moda al rescatar la ropa noventera de Marge, lo que desencadena una fiebre por el vintage que pronto se vuelve peligrosa. Poco después, Homer abre las puertas de la central nuclear al superintendente Chalmers, quien descubre unos caracoles mutantes cuya baba lo catapulta a convertirse en gurú del cuidado masculino. El clásico especial de Halloween regresa con monstruos de alcantarilla, invitados demoníacos y un futuro postapocalíptico hecho de plástico. La crisis masculina golpea a Springfield, Bart se enfrenta a su verdadera naturaleza en 'Bad Boys… For Life?' y luego se adentra con el profesor Frink en el siniestro mundo de los magnates tecnológicos obsesionados con la inmortalidad. También lo veremos competir por la presidencia estudiantil mientras Lisa destapa secretos del clan Quimby, investigar junto a su familia a un misterioso revendedor de entradas de K-pop, sufrir las consecuencias de declarar muerto a Homer y, finalmente, acudir a un Skinner convertido en tutor improvisado de un alumno fugitivo. En el futuro, un terremoto hormonal pondrá la casa patas arriba, dejando, supuestamente, a Homer como la voz de la razón.

Grandes noticias paras las ficciones animadas

Los fanáticos de la familia amarilla estamos de enhorabuena, ya que Fox, la cadena en Estados Unidos que emiten 'Los Simpson' en el país norteamericano, ha confirmado 4 temporadas más de la ficción de Matt Groening, superando con creces los mil episodios y las 40 temporadas. Fox ha cerrado un acuerdo histórico con Disney TV Studios para extender la vida de sus cuatro comedias animadas más populares: 'Los Simpson', 'Padre de familia', 'Bob’s Burgers' y 'Padre Made in USA'. Cada una de estas series ha sido renovada por cuatro temporadas adicionales, garantizando su permanencia en antena hasta al menos 2029. Este retorno marca la primera vez desde 2014 que el bloque Animation Domination reunirá a las cuatro icónicas producciones en la misma cadena. El acuerdo abarca las temporadas 16 a 19 de 'Bob’s Burgers', las 24 a 27 de 'Padre de familia', las 37 a 40 de 'Los Simpson'(consolidando su estatus como la serie guionizada más longeva en horario estelar) y las 20 a 23 de 'Padre Made in USA¡'. Con este movimiento, Fox refuerza su liderazgo en la animación para adultos y mantiene una alianza clave con Disney, asegurando la presencia de estos clásicos en la televisión y el streaming por varios años más.