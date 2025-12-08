El brutal ataque de James Cameron a Netflix por su modelo de negocio y su ambición en los Oscars

James Cameron ha hablado alto y claro: Netflix no representa el cine que merece estar en los Oscars. El director, que no suele morderse la lengua cuando se trata de defender la pantalla grande, ha criticado duramente la estrategia de la plataforma más poderosa del mundo. Según él, eso de estrenar durante una semana para cumplir con los requisitos de la Academia es simplemente "un cebo para incautos".

La entrevista, concedida al programa "The Town", ha dejado frases que no van a pasar desapercibidas. Cameron no se anda con rodeos: "Eso está podrido hasta la médula", dice refiriéndose a la práctica de estrenar mínimamente en cines solo para optar a los premios. Para él, los Oscars solo tienen sentido si celebran el cine en salas, no los algoritmos ni el catálogo por volumen.

Netflix, por su parte, sigue ampliando su imperio: más de 300 millones de usuarios, cientos de títulos producidos al año y alianzas con nombres de peso como Guillermo del Toro o Greta Gerwig, sin contar con la compra de Warner Bros. y todo lo que esto implica. Pero esa estrategia de cantidad antes que calidad no convence al cineasta. "Los premios de la Academia no significan nada si no significan cine", remata. Y con cine, él se refiere a experiencias compartidas en la oscuridad de una sala, no en la comodidad de un sofá.

Cameron tampoco se corta al hablar de la compra de Warner por parte de Netflix. Según él, el discurso de que mantendrán los estrenos en salas si se cierra la operación es pura fachada. Para que una película compita en condiciones, sentencia, debería estar al menos un mes en 2.000 salas. No unos días, no por cumplir: "Un estreno significativo o nada".

La visión del director está más viva que nunca. No solo sigue defendiendo el modelo de salas, sino que está inmerso en nuevos proyectos que refuerzan esa apuesta. Su próximo estreno será una película-concierto de Billie Eilish, rodada en 3D durante la gira de su álbum "Ht me hard and soft", que llegará exclusivamente a cines en marzo de 2026. Nada de plataforma. Nada de consumo rápido.

Mientras Netflix sigue acumulando producciones como si fueran puntos en una tarjeta de fidelización, James Cameron pone el foco en lo que siempre ha defendido: el cine como experiencia colectiva, emocional y artística. Y no parece dispuesto a ceder terreno. Porque, para él, si no hay cine, no hay Oscar que valga.