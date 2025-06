La comparecencia de Leire Díez provoca un gran enfado en 'Mañaneros' de RTVE: "¿Me estás llamando gilipollas?"

La comparecencia de Leire Díez en el día de ayer ha generado más preguntas que respuestas, aunque hay personas que tienen muy clara la situación, como es el caso de José Luis Martínez Almeida, quien verbalizó que "no están tomando por gilipollas" apuntando que la periodista y "fontanera" del PSOE tenía los objetivos marcados desde primera hora por el partido líder del ejecutivo del Gobierno de España. Todo este maremoto mediático y político ha generado tensiones en platós de televisión, como la protagonizada por los periodistas Chapu Apaolaza y Marta Nebot, provocando que el primero abandonará el plató de 'Mañaneros 360', el magacín de actualidad liderado por Javier Ruiz y Adela González en RTVE.

No tolera la falta de respeto hacia su persona

El ambiente en el plató de Mañaneros se tensó considerablemente tras una intervención de Chapu Apaolaza en la que hizo suya una polémica frase del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Durante la emisión, el periodista respaldó sin matices las declaraciones del edil, quien había afirmado que “nos toman por gilipollas”, en referencia al caso Aldama. “Estoy absolutamente de acuerdo. Yo me siento gilipollas en este país”, expresó Apaolaza ante las cámaras, visiblemente indignado por las explicaciones oficiales sobre unas grabaciones controvertidas. “Señor Almeida, yo me siento gilipollas. En lo que a mí se refiere tiene usted toda la razón”, añadió, reforzando su postura. Fue entonces cuando Antón Losada, con tono irónico, le respondió: “Pues ya pueden formar un club de los que se sienten gilipollas”, provocando un cambio de tono en el debate. En medio de esa creciente tensión, el programa viró hacia el tema de la vivienda, pero la sensibilidad del periodista ya estaba a flor de piel. Marta Nebot, aludiendo a sus palabras, bromeó: “Es porque se siente así como dice…”, lo que avivó aún más el enfrentamiento.

El conflicto escaló rápidamente cuando Apaolaza se dio por aludido por los comentarios de sus compañeros. “¿Me estás llamando gilipollas?”, preguntó con tono molesto a Marta Nebot, quien le respondió: “No, te lo llamas tú”. La conversación, que había comenzado como un debate político, terminó convirtiéndose en un momento incómodo. “Digo que me siento gilipollas, pero si tú me estás llamando gilipollas…”, insistió el tertuliano, mientras Nebot zanjaba: “Por eso, te das por aludido”. En ese instante, Javier Ruiz interrumpió la discusión para entender lo que sucedía, pero ya era tarde. “¡Que me está llamando gilipollas!”, exclamó Apaolaza, quien decidió abandonar el plató visiblemente molesto. “Así que yo de un plató que se me insulta de esta manera lo tengo que abandonar”, declaró mientras recogía sus pertenencias. Antes de marcharse, se dirigió al presentador: “Discúlpame, Javier, no es la primera vez que me insultáis”. Ruiz, buscando recuperar el orden, pidió respeto y cortó la escena: “Esto es el templo de la palabra y el templo del respeto”, afirmó, mientras las cámaras dejaban de seguir al colaborador.