Un concursante de 'La isla de las tentaciones' se postula para 'Operación Triunfo'

Esta semana os hemos contado en LA RAZÓN que Amazon Prime Video ya ha confirmado que habrá una segunda edición vía streaming de 'Operación Triunfo'. Por tanto, este año 2025 podremos volver a disfrutar con el certamen musical que busca descubrir a los grandes talentos de la generación 2007 (Lamine Yamal es un ejemplo de precocidad estelar de dicho año) en el mundo de la música.

Ahora, que la cuenta oficial de X de 'Operación Triunfo' ha revelado las ciudades que acogerán los casting presenciales y las fechas en las que se producirán estas audiciones, la intriga por conocer a los nuevos concursantes va en aumento. De hecho, los miembros del jurado de 'MasterChef' bromearon sobre si algún concursante de 'La isla de las tentaciones' pueda acudir al programa de cocina.

Un aspirante inesperado

La presencia de uno de los participantes del reality de Telecinco en el talent show musical siempre es algo que ha generado mucha intriga y que se ha especulado en varias ocasiones. Ahora parece que puede hacerse realidad. Según cuenta 'Tikitakas', "Andreu Martorell, participante de la quinta entrega de 'La isla de las tentaciones' acudió al formato con Paola Monzani".

Además, según ha publicado en Instagram la cuenta 'La Cuernis', el mallorquín se habría presentado a una de las audiciones con una cover que ha compartido en redes sociales con la intención de "saltarse alguna fase del proceso de selección". Tal y como podemos ver en el vídeo, Andreu Martorell aparece con el número del casting: 1158.

Un sorprendente contenido audiovisual ya que se lo ha enviado, supuestamente, a Noemí Galera (directora de la academia) de manera directa. En él, se presenta de la siguiente manera: "Soy Ruenda (su nombre artístico), soy de Mallorca y esta es mi cover para el casting de 'Operación Triunfo 2025': 'Clima tropical', de Dani Fernández. Espero que os guste".

Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, los comentarios al respecto no han dejado de sucederse y no dejan en muy buen lugar al exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. "No me acuerdo de él. Pensaba que era Álvaro de Luna; Podría ser cantante si no fuera por la voz; Tengo las alas, tengo las balas. De tus promesas no quiero nada (que cantó durante el reality)", entre otros.