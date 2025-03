Esta famosa pareja de 'La isla de las tentaciones' pone fin a su relación después de dos años: "Te querré siempre"

La historia de amor entre David Vaquero y María Aguilar, una de las parejas más recordadas de 'La isla de las tentaciones', ha llegado a su fin. Tras dos años de relación y haber superado juntos las pruebas del reality de Telecinco en dos ocasiones, ambos han anunciado su ruptura a través de sus redes sociales, dejando un mensaje de cariño y gratitud mutua.

David y María se conocieron en la sexta edición del programa, que presenta Sandra Barneda, cuando él participaba como concursante junto a su entonces pareja, Elena Adsuara. Sin embargo, su estancia en la isla tomó un giro inesperado cuando David cayó en la tentación con María, quien en aquel momento ejercía como soltera tentadora. Su conexión fue tan fuerte que decidieron iniciar una relación fuera del programa. Más tarde, la pareja volvió a participar en la séptima edición del reality, pero esta vez como novios, para poner a prueba su amor en un nuevo desafío televisivo. Pese a las dudas y las críticas recibidas por parte de algunos seguidores, quienes ponían en duda la autenticidad de su relación, ambos lograron mantenerse juntos y consolidarse como una de las parejas más emblemáticas del concurso de Mediaset.

David y Elena, de 'La Isla de las Tentaciones' Telecinco

La noticia de la ruptura ha sido anunciada primero por David, quien ha compartido en Instagram una emotiva carta de despedida en la que ha expresado su amor por María y el agradecimiento por los momentos vividos juntos. "No me arrepiento ni de un solo segundo vivido a tu lado. Me has hecho sentir la persona más feliz del mundo", ha escrito el exconcursante del reality. Asimismo, en su mensaje, David ha reconocido que llegó a imaginar un futuro juntos, pero asumió que la vida está compuesta por etapas y que esta había llegado a su fin. "No soy perfecto y habré hecho muchas cosas mal, pero te prometo que el amor que he sentido hacia ti ha sido lo más real que he sentido nunca", ha expresado con sinceridad.

Por su parte, María también ha querido dedicar unas palabras en sus redes sociales para despedirse de su relación con David. En su publicación, la malagueña ha asegurado que se trataba del "capítulo más bonito y especial" de su vida y que, aunque intentaron que las cosas funcionaran, finalmente decidieron tomar caminos separados. "Ha sido el amor más real, puro y sincero que he tenido en mi vida. Nos hemos querido con el alma y todo lo que habéis vivido con nosotros ha sido real", ha confesado María, quien también ha agradecido el apoyo de sus seguidores y el trato recibido por la familia y amigos de David.

La ruptura de David y María ha causado gran impacto entre sus seguidores, quienes no esperaban este desenlace. La pareja había compartido en redes su vida en común, incluyendo su convivencia en los últimos meses, lo que hacía pensar que su relación estaba consolidada. A pesar del fin de su romance, ambos han dejado claro que se seguirán queriendo y respetando, marcando así el cierre de una historia que comenzó bajo los focos de la televisión y terminó con un adiós lleno de cariño.