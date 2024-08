El desafortunado comentario de Julio Iglesias Jr.:"Su deporte es ir de compras"

El programa "Los Iglesias: Hermanos a la obra" sorprendió a su audiencia el pasado viernes al emitir un capítulo centrado en la reforma de la casa de Arantxa Sánchez Vicario, en lugar del esperado episodio dedicado a Norma Duval. A pesar de la promoción previa durante toda la semana, el inesperado cambio no fue bien recibido por los espectadores, lo que se reflejó en las cifras de audiencia. Con un 4.4% de cuota de pantalla y 263.000 espectadores, el programa registró su peor dato de audiencia en la historia del programa, quedándose lejos del 5% de cuota.

Comentario desafortunado

El episodio no solo fue notable por el bajo rendimiento en audiencias, sino también por un momento algo incómodo protagonizado por Julio Iglesias Jr. Durante una conversación con Sánchez Vicario, la tenista felicitó a los hermanos Iglesias por su tradición familiar de practicar deporte. Chábeli Iglesias mencionó que su padre siempre los animaba a mantenerse activos, lo que provocó risas en su hermano Julio.

El hijo mayor del cantante no dudó en bromear sobre los hábitos deportivos de su hermana: "Su deporte es ir de tiendas, entrar en una, elegir lo que le gusta y comprárselo", comentó entre risas. Aunque Chábeli también se rio del comentario, la tenista replicó en tono jocoso: "¡Qué malo!", en referencia al comentario de Julio. Chábeli intentó defenderse diciendo que no se le daba mal esquiar, pero Julio rápidamente bromeó de nuevo: "Fue una vez y luego se fue a casa". Ante la pregunta de cuál de sus hermanas era la más deportista, Julio reflexionó antes de contestar: "Sin duda alguna es Tamara, hace algo de tenis, esquía bastante bien... también le gustan las compras". Finalmente, Chábeli dejó claro que ella también tenía una rutina deportiva: "Todos los días hago pilates, no es fácil", afirmó la hermana mayor del clan Iglesias, que ha admitido recientemente su visión sobre el programa que presenta en el ente público.