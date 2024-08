Chábeli Iglesias apunta el fracaso de su programa a RTVE y la productora de "Masterchef"

El horizonte no avistaba riqueza, pero aún así RTVE decidió apostar por el formato de los hermanos Iglesias para esta temporada estival de la televisión. El resultado, un producto fallido, con grandes críticas en redes y números paupérrimos de audiencia que catalogan a "Los Iglesias: Hermanos a la obra" como un sonoro fracaso del ente público. Relegado a la madrugada, el espacio no ha superado las expectativas y es poco probable que haya una segunda temporada. La propia Chábeli Iglesias ha hecho balance hasta ahora y, con aún tres episodios por estrenar, ha valorado negativamente su producto, culpando directamente a Shine Iberia (productora de "Masterchef") y a la misma RTVE.

Echa balones fuera

Chábeli ha expresado su gratitud por la oportunidad de participar en el programa, aunque lamenta que el formato, que funciona bien en EE.UU., no haya tenido el mismo éxito en España. Según cuenta, la propuesta surgió tras la buena acogida que tuvo su participación en el programa Lazos de sangre dedicado a su padre. Aclara que aceptó el proyecto porque le gustaba, no por dinero, y que ha rechazado otras ofertas de televisión española más lucrativas. "Siempre he dicho que no, porque yo no me iba a poner a bailar porque no sé hacerlo, y tampoco me iba a sentar en un plató a hablar de mi vida por mucho dinero que me ofrecieran", explicó en unas declaraciones al diario El Mundo.

Chábeli reveló que su idea inicial era hacer un programa de reformas similar al de "Los hermanos Scott", sin necesidad de famosos. Sin embargo, la productora Shine Iberia le explicó que en España no funcionaría así y que era necesario incluir una parte de reality para que RTVE aceptara el proyecto. Aunque la parte de reality le pareció "demasiado forzada", accedió a incluirla. Chábeli confiesa que si hubiera sabido que Shine Iberia había hecho un formato similar que no funcionó, "Masters de la reforma", se lo habría pensado mejor. Chábeli también reconoció que la participación de algunos famosos fue gracias a su amistad con ellos, ya que probablemente no lo habrían aceptado de otra manera. Además, asegura que fue RTVE quien propuso a los famosos, y no ella ni su hermano. A pesar de las críticas recibidas, ella deseaba hacer un programa "bonito, familiar y con mucho cariño". A nivel personal, Chábeli asegura que puso "muchísima dedicación" en el proyecto y reflexiona que tal vez habría funcionado mejor en una plataforma, donde no hubiera sido necesario añadir la parte de reality para captar al público español. Sin embargo, su deseo de que se emitiera en RTVE se debió a su interés en llegar al mayor número de personas posible, incluso a nivel internacional.

Fracaso en audiencia

Después de emitir solo tres entregas, el programa generó otra polémica al promocionar su cuarta emisión, que incluía una reforma del patio de Ana Obregón y la construcción de una casita de muñecas para su nieta. Inicialmente programado para el prime time, TVE decidió trasladarlo al late night tras recibir críticas por el contenido y la elección de la protagonista. A pesar de este cambio, el programa continuó recibiendo críticas y registró bajas audiencias (4.9% y 269.000 espectadores). Finalmente, RTVE emitió su quinta entrega en el late night del viernes, logrando solo un 5.2% de audiencia y 182.000 espectadores.