No todo es lujo, Tamara Falcó con su look más deportivo en vacaciones y que las chicas septiembre le van a copiar para volver al gym

Seychelles y lujo, así podríamos describir hasta ahora las vacaciones de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, pero ahora también han sacado su lado más deportivos para hacer una excursión. "Visita al parque de Valle de Mai, Patrimonio de la UNESCO. Íñigo y yo hemos podido ver la semilla más grande del mundo: el coco de mer", escribía la marquesa de Griñón en el pie de foto en el que nosotras solo nos hemos podido fijar en su estilismo más 'sport' con leggings, que eso pasa pocas veces.

Tamara Falcó ha sorprendido a todos sus seguidores con uno de sus looks más sports hasta la fecha. Acostumbrados a verla siempre con suslooks de invitada perfecta, la marquesa de Griñón ha reaparecido en su última publicación de Instagram luciendo su faceta más sport: leggins negros, camiseta de tirantes blanca y zapatillas de deporte blancas. Porque no todo va a ser lujo en esta luna de miel eterna que vive el matrimonio.

Tamara e Íñigo Onieva se alojan en una villa privada de lujo en el exclusivo Raffles Seychelles. El resort cuenta con todas las comodidades posibles y está ubicado en la costa norte de Praslin, la segunda isla más grande del conocido archipiélago. Un entorno envidiable y paradisíaco donde Tamara Falcó ya nos ha mostrado alguno de sus looks, como la falda de Natura que lucía ayer con una estética de lo más boho.