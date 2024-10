Un directivo de RTVE quería censurar a Bertín Osborne en la televisión pública

Pedro Ruiz presentaba "La noche abierta" en RTVE sin demasiados apuros cuando un día un invitado puso patas arriba la preproducción del programa por su llegada al ente público. Esa celebrity era Bertín Osborne, quien junto a Ruiz ha revelado al mundo la intensa planificación de dicho programa en el espacio que lidera el cantante y presentador español en Canal Sur. La televisión pública de Andalucía alberga el "Show de Bertín" y, este pasado viernes, este suceso reveló todos los detalles de esa fatídica invitación que estuvo a punto de suponer el adiós de "La noche abierta".

Boicot a Osborne en la televisión pública

El programa de Pedro Ruiz en la radio y televisión pública española estuvo en emisión desde 1997 hasta 2004, pero fue el programa en el que supuestamente iba a aparecer Bertín Osborne el que más problemas trajo al propio Ruiz en casi una década de emisión. La presencia de Bertín iba a suponer un problema para RTVE, ya que un directivo no estaba del todo de acuerdo con su presencia, pero Ruiz se impuso ante la censura del ente público y defendió a Osborne a capa y espada, tal y como ha contado en el programa del cantante recientemente. "Yo invité a Bertín a venir a "La noche abierta" y, por lo visto, algún jefe de allí no quería que viniera", espetaba el mítico presentador, que recibió amenazas de cancelar el programa si Bertín Osborne ponía un pie en el plató del ente público. Fue entonces cuando el propio cantante y presentador dio un paso al frente, ayudando a Pedro Ruiz, gesto que se ha hecho conocido por el gran público en la noche del viernes.

Según relató Ruiz, Bertín le llamó fingiendo estar enfermo para evitar asistir al programa, que estaba en riesgo de cancelación. Sin embargo, Ruiz decidió no ceder ante las presiones de la empresa y lo invitó a participar de todos modos. "Le dije que viniera a hacer el programa y que si al día siguiente me lo quitaban, daría una rueda de prensa porque no habrían prohibido el programa por un terrorista sino por ti", comentó Ruiz, subrayando su determinación frente a lo que percibía como un intento de censura. Finalmente, el programa se realizó, y Ruiz se mostró satisfecho de haberse mantenido firme en su postura para llevar a cabo la emisión.