'Espejo Público' anuncia el fichaje del colaborador más deseado del momento

El programa matutino de Antena 3, 'Espejo Público', ha anunciado un importante fichaje que promete generar revuelo entre sus colaboradores: el estilista y diseñador Pelayo Díaz. Tras su reciente paso por 'MasterChef Celebrity', donde su participación fue especialmente polémica, Pelayo Díaz se une al equipo del espacio televisivo que conduce Susanna Griso, reforzando la sección de corazón.

La noticia ha sido revelada por Nando Escribano, coordinador de la sección 'Más Espejo', quien ha anticipado que la llegada del diseñador no pasaría desapercibida para sus compañeros. "Es un hombre que no deja indiferente a nadie. Te cae bien o te cae mal, no hay término medio", ha afirmado Escribano, sugiriendo que su presencia podría generar cierta tensión en el equipo. La polémica y la personalidad deslenguada de Pelayo Díaz son dos de los aspectos que parecen haber convencido a los productores de 'Espejo Público' para integrarlo en el programa. "No se calla nada", ha asegurado Escribano, destacando el potencial del estilista para dinamizar la tertulia rosa y para fomentar debates entre los demás colaboradores. Este fichaje marca un nuevo reto para Pelayo Díaz, quien a lo largo de su carrera en televisión ha sabido ganarse tanto el cariño como el rechazo del público.

Pelayo Díaz claudica y es expulsado de "Masterchef Celebrity 9" RTVE

Por otra parte, el fichaje de Pelayo Díaz por 'Espejo Público' ha suscitado preguntas sobre su continuidad en 'D Corazón', el programa de crónica rosa de TVE en el que también colabora. En un principio se creé que el diseñador mantendrá ambas colaboraciones de manera simultánea, lo que plantea un desafío logístico para el estilista, pero también una oportunidad para seguir potenciando su presencia mediática en dos de las principales cadenas de televisión de España. Pelaño Díaz, que se dio a conocer como bloguero y más tarde como asesor de moda en 'Cámbiame' de Telecinco, ha estado vinculado a numerosos proyectos de televisión y moda a lo largo de los últimos años. Tras su participación en 'MasterChef Celebrity 9', donde fue uno de los concursantes más polémicos debido a sus enfrentamientos con otros participantes como Marina Rivers, vuelve a ser protagonista en los medios.

Pelayo Díaz asume el papel de "villano" en "Masterchef Celebrity": "Encantado" RTVE

La llegada de Pelayo Díaz a 'Espejo Público' ha generado todo tipo de reacciones dentro del equipo. Mientras algunos colaboradores esperan con entusiasmo la incorporación del diseñador, otros se mantienen cautelosos. Se ha especulado sobre posibles enfrentamientos, particularmente con Carmen Lomana, otra de las figuras más destacadas de la sección de corazón del programa de Atresmedia. Nando Escribano ha querido desvelar demasiados detalles, pero ha dejado entrever que la personalidad de Pelayo Díaz, que ha protagonizado diversas polémicas a lo largo de su carrera, será un elemento clave para las dinámicas internas del programa. "Va a poner muy nervioso o nerviosa a alguien", ha comentado Escribano con tono enigmático, sugiriendo que la tensión está asegurada en los próximos días.