Anne Igartiburu ficha a dos excolaboradoras de "Así es la vida" y revitaliza "D Corazón"

Casi un mes después de la despedida definitiva de "Así es la vida", algunos de sus antiguos colaboradores ya han encontrado nuevos proyectos en la televisión. Entre ellos, "D Corazón", el popular programa de RTVE, que ha dado la bienvenida este fin de semana a dos de esos rostros familiares de la extinta emisión de Telecinco.

El sábado 24 de agosto, Anne Igartiburu sorprendió a su audiencia al presentar a Almudena del Pozo como la nueva integrante de su equipo. Después de saludar a los veteranos Valeria Vegas, Pelayo Díaz y Susana Jurado, la presentadora compartió su entusiasmo: "Más ganas tenía yo de ver a una compañera que se suma a esta tertulia. Y no es otra que Almudena del Pozo. Bienvenida, querida". La recién llegada no ocultó su felicidad y agradeció la cálida acogida con una sonrisa: "Estoy feliz. Feliz, de verdad, muchas gracias". Igartiburu no tardó en elogiar su incorporación, destacando cómo sigue sumando talento al programa.

El domingo, "D Corazón" continuó con las sorpresas al incorporar a otro rostro conocido de "Así es la vida". Después de saludar a Alberto Guzmán, Marina Bernal y Jorge Borrajo, Igartiburu presentó con entusiasmo a Gema Fernández: "Y una incorporación fantástica. Tenemos a Gema Fernández con nosotros, ¡bienvenida! Oye, qué ilusión". La nueva colaboradora, visiblemente emocionada, respondió: "Muchas gracias. Tengo unas ganas de pasármelo bien aquí con vosotros...". La presentadora volvió a recalcar el valor que aportan sus compañeros, antes de sumergirse en los temas del día.

Con estas nuevas adquisiciones, "D Corazón" fortalece su equipo en los últimos compases del verano. Almudena del Pozo, además, seguirá compaginando su participación en el programa de La 1 con su trabajo en "Fiesta", evitando conflictos de horario entre ambos espacios. No es la primera vez que la colaboradora pisa RTVE, ya que ha trabajado en formatos como "La mañana" con Mariló Montero, "Juntos" y "Viva la tarde" en Telemadrid.

Por otro lado, Gema Fernández, directora de la agencia Gloss Press, se incorpora a La 1 después del final de "Así es la vida", tomando una dirección distinta a la de otros excompañeros como Carmen Alcayde, Suso Álvarez, Antonio Montero y Carmen Borrego, quienes han decidido continuar su carrera en Telecinco, formando parte de programas como "Fiesta", "TardeAR" o "Vamos a ver".