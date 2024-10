Compañeros y jueces de 'MasterChef Celebrity' cargan contra Hiba Abouk: "Bájate un poco..."

La sexta entrega de 'MasterChef Celebrity 9' ha traído más que las habituales tensiones entre los aspirantes por el cocinado. En esta ocasión, la actriz Hiba Abouk ha protagonizado un enfrentamiento con el chef y juez del programa, Pepe Rodríguez, que ha terminado en un reproche público por parte del cocinero. La disputa se ha originado cuando Hiba ha decidido ignorar los consejos de Pepe en una prueba de exteriores, generando una tensa situación que se ha extendido hasta la prueba de eliminación.

En la prueba de exteriores, como es habitual, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz se han encargado de guiar a los equipos para asegurar la calidad de los platos. Sin embargo, cuando Pepe ha intentado sugerir a Hiba cómo emplatar correctamente, la actriz ha decidido hacer caso omiso de las indicaciones. "No era así la presentación, Pepe. Déjame que te lleve la contraria", le ha dicho Hiba. Pepe, sorprendido por la actitud de la aspirante, ha respondido con ironía: "Ya me voy a callar, porque hay aquí gente que sabe más que yo", y se ha apartado, visiblemente molesto.

La situación no quedó ahí, ya que Pepe Rodríguez ha optado por no responder a las preguntas de otros concursantes, sugiriendo que consultaran a Hiba, en una clara referencia a su falta de colaboración. "Pregúntale a Hiba, ella es la que sabe. Yo soy un humilde cocinero", ha añadido con sarcasmo. Finalmente, tras ver que el tiempo le daba la razón, el chef ha insistido en su postura: "Es más fácil emplatar como yo te digo", a lo que Hiba tuvo que ceder, diciendo: "Entonces lo hacemos como tú dices". Pepe, sin dejar de mostrar su molestia, ha concluido con un tono burlón: "No, porque como tú sabes más…".

Al llegar la prueba de eliminación, el rifirrafe entre ambos fue puesto sobre la mesa nuevamente. Pepe Rodríguez, quien evaluaba los platos, ha aprovechado la ocasión para lanzarle un duro comentario a la actriz: "Espabila, porque tienes todas las armas y esto es un desastre. Parece que lo sabes todo, y no. Eres un referente, ¡pero que no se te suba a la cabeza! Bájate un poquito, porque tienes talento", le ha espetado el manchego. Además, le ha recordado que "no eres cocinera, no nos corrijas", comparando su actitud con la de otros concursantes, como Pocholo Martínez-Bordiú, quien, según Pepe, seguía todas las indicaciones sin cuestionarlas. Hiba, visiblemente afectada por el comentario, ha intentado disculparse en público, admitiendo que había cometido un error: "Yo tengo que decir públicamente, delante de toda España, que lo siento muchísimo, Pepe. Me he equivocado y no volverá a ocurrir". Sin embargo, también ha confesado que no esperaba que el chef se lo tomara tan mal: "Vamos, lo llevo a saber y me callo la boquita", ha señalado ante las cámaras.

A pesar de la disculpa, el episodio ha dejado huella en el desarrollo del programa, especialmente entre los compañeros de Hiba. La tiktoker Marina Rivers ha expresado su molestia por la actitud de la actriz, calificándola de "altiva" y confesando su deseo de que fuera expulsada. "Es agotadora, no se puede ir por la vida pisando a todo el mundo y dando lecciones a los demás", ha afirmado Marina. Finalmente, la sexta entrega de 'MasterChef Celebrity 9' ha cerrado con la repesca de José Lamuño y la expulsión de Pelayo Díaz. Sin embargo, las tensiones entre Hiba y sus compañeros quedaron en el aire, marcando una vez más el ambiente competitivo del talent show de TVE.