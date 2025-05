La familia de la tele’ en RTVE: 57 emisiones, más de 5,5 millones de euros y sueldos detallados

'La familia de la tele' vivió un espejismo el pasado lunes en cuanto a audiencias gracias a la polémica rueda de prensa de Melody tras su participación en Eurovisión. El dato registrado en el día de ayer ha sido paupérrimo, con un 6,6% en la primera parte y bajando hasta el 5,7% tras la emisión de 'Valle Salvaje' y 'La promesa'. Este inicio complicado en las tardes de RTVE ha propiciado que el magacín vespertino este muy cuestionado y en el día de hoy se han revelado el presupuesto y salarios de 'La familia de la tele', gracias a las informaciones reveladas por El Mundo.

Desglose del presupuesto

'La familia de la tele', el nuevo magacín de RTVE, ha estado en el centro del debate no solo por su tibia acogida en audiencias, sino también por el elevado coste que representa para la televisión pública. Según los documentos contractuales revelados, el programa fue firmado inicialmente por 65 emisiones con un coste máximo de 6.052.299,73 euros (IVA incluido), lo que equivale a 87.752,64 euros por entrega. Este paquete incluía dos programas piloto no emitidos, pero sí producidos. Aunque el estreno sufrió un retraso de dos semanas, reduciendo el número de entregas a 57, el presupuesto máximo no se ha ajustado, por lo que el coste por emisión efectiva se eleva a 96.937 euros. De esta inversión total, RTVE comunicó oficialmente que el gasto final es de 5.525.418 euros. Dentro de esta cifra, más de 3,4 millones se destinan a los sueldos de presentadores, colaboradores, invitados y personal técnico. En concreto, el equipo artístico tiene asignados 1.827.415,14 euros y el equipo técnico otros 1.605.285,68. Estos importes reflejan el importante peso de los costes humanos en la estructura del programa, con salarios individualizados que oscilan entre los 950 y los 2.000 euros por aparición. También se incluyen partidas específicas para traslados, hoteles y dietas del personal artístico, con un total de 204.111,71 euros. El coste del plató en Prado del Rey suma 365.822 euros y el evento inaugural, el “Gran Desfile”, ascendió a 440.044,08 euros, pese a los aplazamientos sufridos. Una inversión cuantiosa para un espacio que aún no despega.

Los salarios del personal artístico de 'La familia de la tele' ocupan una porción destacada del presupuesto total del programa, con cifras que han generado controversia. El contrato incluye hasta seis presentadores principales, aunque públicamente solo se han anunciado tres: María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand. Cada uno de ellos percibe entre 950 y 1.616 euros por programa, lo que implica remuneraciones individuales de entre 54.150 y 92.112 euros por los 57 programas contratados. En total, los presentadores pueden llegar a sumar 552.900 euros. Además, los ocho colaboradores habituales cobran entre 950 y 1.150 euros por aparición, lo que eleva su compensación total a una horquilla de entre 54.150 y 65.550 euros cada uno, y un gasto global de 524.400 euros. Los invitados, por su parte, tienen estipulado un máximo de 2.000 euros por intervención. A estos importes se añaden los gastos de movilidad y manutención de un presentador y tres colaboradores, con 300 euros por viaje, 120 por noche de hotel, y costes adicionales en taxis y catering, que en conjunto suponen 204.111,71 euros. En la parte directiva, dos directores cobran hasta 8.750 euros al mes, mientras que los cuatro subdirectores reciben 5.000. El equipo se completa con documentalistas, guionistas, redactores, reporteros, becarios y coordinadores, aunque no se detallan sus sueldos. Esta estructura salarial, sumada a los costes técnicos y logísticos, refleja el alto nivel de inversión en un formato que aún busca justificar su rentabilidad ante una audiencia que, por ahora, le da la espalda.