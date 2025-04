Los favoritos en el año 2020 se unen a la lista de invitados especiales de Eurovisión 2025

Basilea promete espectáculo durante la semana del 13 al 17 de mayo con la celebración de la edición número 69 de Eurovisión. El certamen musical más célebre de Europa contará con la presencia de grandes artistas del pasado que prometen hacer vibrar el escenario situado en St. Jakobshalle, en el que más de 12.000 gargantas enloqueceran con uno de los eventos del año dentro del panorama musical, no solo europeo, sino internacional. Melody será la representante de nuestro país en busca de romper el maleficio de 55 años de sequía sin conquistar el micrófono de cristal y lograr así un tercer triunfo para la delegación española como lo hicieran en su día Massiel (1968) y Salomé (1969).

La mejor canción lituana, se une a Eurovisión 2025

El Festival de Eurovisión 2025 contará con una amplia representación de artistas internacionales que han dejado huella en la historia del certamen. Entre ellos, destaca la participación de los lituanos The Roop, que se suman al ganador de la edición de 2024, Nemo Mettler, y a Efendi, quien representó a Azerbaiyán en 2020 y 2021. Además, se ha preparado un momento especial titulado Swiss ESC Legacy, un homenaje al legado suizo en el concurso, en el que participarán figuras emblemáticas como Paola del Medico, Peter Reber, Luca Hänni y Gjon’s Tears, en un popurrí que promete emocionar a los seguidores del festival.

The Roop, originarios de Vilna, están formados por Vaidotas Valiukevicius, Mantas Banisauskas y Robertas Baranauskas. Su estilo fusiona pop rock, electrónica e indie, con toques bailables que les han dado popularidad en toda Europa Favoritos en 2020, la pandemia truncó su triunfo tras no realizarse el certamen por la Covid-19. Representaron a Lituania en Eurovisión 2021 con Discoteque, logrando un destacado 8.º puesto y batiendo récords de puntuación para su país. Aunque no lograron clasificarse en 2024 con Simple Joy, su presencia sigue siendo celebrada por los fans del certamen.