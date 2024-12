«El Hormiguero» también reina en diciembre

A punto de cerrar el año televisivo y los programas ya dejan libres a sus presentadores para unas merecidas vacaciones antes de encarar las fiestas navideñas. Con diciembre finalizando, es hora de hacer balance de los espacios de entretenimiento, que nos han acompañado hasta estos días con su capacidad para distraernos de la actualidad, y para ofrecernos la cara más amable de la televisión. Por eso es importante la labor de programas como «El Hormiguero», que fiel a su cita diaria ha vuelto a dejar, en invitados y en cifras, el pabellón muy alto, y vuelve a ser en diciembre, tras su última misión del año, el programa más visto de la televisión española.

Un cierre de altura

Así, el espacio producido por 7 y Acción que codirige y presenta Pablo Motos, ya se ha coronado con las audiencias de este pasado jueves como el espacio de entretenimiento más seguido de la pequeña pantalla de nuevo, tras haberlo conseguido en noviembre. La fórmula de sus variadas secciones de debate político, su espacio para el mejor humor, los experimentos más sorprendentes, y, por supuesto, las entrevistas más esperadas, nacionales e internacionales ratifican su mejor momento.

Según los datos de audiencia, al igual que en septiembre y noviembre, en el último mes del año también es el programa que consigue más espectadores con una media de 1.961.000, siendo líder de su franja con un 15% de cuota de pantalla en el mes. Y este dominio se realza con las comparaciones, y de esta forma, ha sido el programa más visto hasta la fecha en tres de los cuatro meses que ha competido con «La Revuelta» de David Broncano. Ambos programas terminaron sus emisiones este jueves, por lo que se consideran los actuales datos cerrados.

En la entrega de este jueves, a la que acudió la presentadora y colaboradora Cristina Pedroche, para hablar de cómo prepara la que ya es una cita imprescindible de la Nochevieja: la retransmisión de las campanadas de fin de año en Antena 3 junto al chef, Alberto Chicote, «El Hormiguero» también se alzó como el programa más visto consiguiendo 1.960.000 seguidores de media, un 15,4% de cuota de pantalla y más 4,2 millones de espectadores únicos. Pedroche, que, además, dio pistas inéditas sobre el estilo que la acompañará en las Campanadas más vistas de la televisión: «Mi vestido de este año será el más grande y el más Pedroche que me he puesto en todos estos años. No está en Madrid». El recuerdo será épico por la entrada que hizo al plató al ritmo de «El baile del cuerpo» de Diverplay, acompañada de su marido Dabiz Muñoz.

Durante este mes han pasado a divertirse por «El Hormiguero» grandes nombres como Joselu, exjugador del Real Madrid, el cantante Antonio Orozco, Raphael, Alaska, C Tangana y Yerai Cortés, los internacionales Patrick Dempsey, Aaron Taylor-Johnson, Robbie Williams, y la pareja formada por Eddie Redmayne y Úrsula Corberó. También acudió el chef más televisivo, Karlos Arguiñano, que anotó la emisión más vista de este mes en el programa con 2.254.000 seguidores de media y el 17% de share.