Joaquín confiesa en 'El Hormiguero' el momento más extraño que ha vivido con su mujer: "Yo me levanté asustado..."

Este segundo lunes de enero 'El Hormiguero', el exitoso programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos, ha vivido una noche especial con la visita de Joaquín Sánchez, su esposa Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma. Por primera vez, el exfutbolista y su familia han acudido juntos al plató de Atresmedia para presentar su nuevo proyecto televisivo, el docureality 'El Capitán en América', que se estrena este miércoles 14 de enero a las 22:45 horas.

La serie documental sigue a la familia Sánchez Saborido en un viaje por la Costa Oeste de los Estados Unidos a bordo de una caravana, donde enfrentan desafíos, risas y momentos entrañables. Durante la entrevista en el programa de Trancas y Barrancas, la familia andaluza ha compartido anécdotas del rodaje y ha destacado la importancia de vivir experiencias únicas en familia. Pablo Motos ha abierto el programa con entusiasmo: "Hoy tenemos un gran programa. Por primera vez, una familia estará sentada en nuestro plató. Hoy han venido a divertirse la familia del exfutbolista del Real Betis". Tras esta presentación, Joaquín, Susana y sus hijas han ingresado al set entre aplausos, abrazos y el cántico del himno del Betis interpretado por algunos aficionados en el público.

Una vez acomodados, las hijas de Joaquín han confesado sentirse nerviosas: "Estamos temblando porque es una sensación extraña. Me va el corazón muy rápido", han declarado entre risas, mientras su padre las animaba: "Eso es muy bonito, tienen que disfrutar del momento". La familia ha recordado momentos destacados de su aventura en caravana por Estados Unidos. Joaquín ha descrito la serie como una experiencia "muy bonita, llena de peleas, momentos muy graciosos y desafíos". Por su parte, Susana ha relatado una anécdota que ocurrió durante una visita al desierto: "Hacía tanto calor a las 9 de la mañana que parecía que nos derretiríamos". Además, uno de los momentos más tensos fue cuando Daniela casi sufrió un accidente: "Se mareó en un precipicio y empezó a ver negro. Menos mal que se agarró a mí, porque si no estaríamos ahora mismo enterrándola allí", ha bromeado Joaquín.

Sin embargo, no todo fueron risas. Susana ha admitido que viajar en caravana no fue tan idílico como esperaban: "Si volvemos a hacer un viaje en caravana, yo no voy y mis hijas creo que tampoco. Es una fatiga muy grande". Joaquín, quien asumió el rol de conductor en el viaje, ha añadido: "La caravana parece fácil, pero es un reto aprender a manejarla". El docureality que se estrena el miércoles también revelará momentos cómicos que muestran la dinámica familiar. Susana ha confesado haber activado accidentalmente un botón en la caravana mientras estaba en marcha, lo que causó un susto general: "Me lo explicaron en inglés y no entendí bien. Quería aire frío, lo activé en pleno movimiento y comenzó a oler a quemado".

Por otra parte, Joaquín no ha dudado en bromear sobre las habilidades lingüísticas de la familia: "Yo sé algo de inglés, pero soy más de francés e italiano", ha comentado, recordando un vídeo viral de su etapa en Italia. Sus hijas, quienes sí habla con fluidez el inglés, se ganaron su admiración en este viaje: "Es envidiable verlas expresarse tan bien. Muchas veces me pregunto si realmente son mías porque son muy buenas estudiantes", ha afirmado con humor. Entre los momentos más emotivos de 'El Capitán en América' destaca una boda improvisada en Las Vegas. Joaquín ha comentado: "Le pedí matrimonio a Susana. Fue un momento muy bonito. En 15 minutos nos casamos y estuvimos llorando todos de principio a fin. Vi a Susana vestida de blanco y no puede contener las lágrimas". Este capítulo, según él, es uno de los más conmovedores de la serie.

Las Vegas también dejó otras anécdotas curiosas. Joaquín ha recordado sus visitas a los casinos: "Siempre nos encontrábamos al mismo hombre. Llegó un momento en que le pregunté si era ludópata y él me dijo que sí, que apostaría que lo era" ha contado el exdelantero español provocando las carcajadas en el público. Entre las anécdotas más divertidas que han compartido también ha destacado una situación protagonizada por Susana y su afición por los bombones. Joaquín ha afirmado entre risas que, durante una noche especialmente calurosa, su esposa se quedó dormida mientras comía bombones en la cama. Al despertar, confundida por el calor y las marcas que dejaron los chocolates, exclamó alarmada: "¡Joaquín, que te has cagado!". Él, desconcertado, llegó a creer que realmente había sucedido, hasta que, tras revisar la situación en el baño, se dio cuenta de que todo era un malentendido provocado por el chocolate derretido. "Yo me levanté asustado y me fui a la ducha", ha afirmado Joaquín.

Para cerrar la entrevista, Joaquín ha querido obsequiar a Pablo Motos y al público prendas de su nueva marca de ropa, cuyo logo representa su silueta como futbolista. "Me encanta la chaqueta, es muy bonita", ha afirmado Pablo Motos, agradeciendo el gesto.