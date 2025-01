Genoveva Casanova revela en 'El Hormiguero' cómo le afectó el trombo en el pulmón: "Te cambia la perspectiva de muchas cosas que piensas..."

La noche del jueves en 'El Hormiguero' ha sido muy especial. El programa ha recibido a tres figuras destacadas: Genoveva Casanova, Roberto Brasero y Manuel Díaz 'El Cordobés', quienes han acudido para hablar sobre la esperada quinta temporada de 'El Desafío', que se estrena este viernes 10 de enero en Antena 3. Bajo la conducción de Pablo Motos, el trío de concursantes ha compartido anécdotas y detalles sobre lo que promete ser una de las ediciones más emocionantesdel programa producido por 7 y Acción.

El concepto de 'El Desafío' gira en torno a pruebas físicas y mentales que exigen el máximo de los concursantes. Para Genoveva Casanova, esta experiencia ha significado un cambio profundo: "Es un gran cambio el que sufres. Cuando me lo propusieron, no dudé mucho porque soy aventurera, pero no esperaba que 'El Desafío' fuera lo que ha sido. De esta edición hemos salido todos como una familia". Por su parte, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha destacado que el principal rival en el programa es uno mismo: "El mayor desafío es el que tienes contigo mismo. Las pruebas y los compañeros son importantes, pero es una lucha interna constante".

En esta nueva edición, la número cinco, la audiencia podrá ver cómo los concursantes enfrentan retos inéditos y cómo crecen a lo largo del programa. Según Roberto Brasero, "este año es la vez que más pruebas del fuego hay". Estos retos, que mezclan resistencia y valentía, son de las más temidas. El Cordobés ha relatado cómo se preparan para estas escenas: "Desde que te ponen los geles protectores sientes el frío, y controlar el miedo es fundamental". Las experiencias no solo han quedado en el ámbito físico. Genoveva Casanova ha revelado el impacto psicológico de una lesión previa a su participación: "Venía de haber sufrido un trombo en el pulmón y en 'El Desafío' sufrí tres desgarros en el abdomen. Lo del trombo me cambió la perspectiva de muchas cosas que piensas hasta ese momento. Después de algo así, valoras más a las personas que te quieren y el amor que das a los demás. Si la doctora no me hubiera realizado el tratamiento probablemente no estaría hoy aquí". A pesar de estas dificultades, la modelo ha enfrentado las pruebas con valentía y ha demostrado que es posible superar los límites que uno se marca.

Por otra parte, uno de los aspectos que más destaca en 'El Desafío' es su carácter solidario. Los concursantes compiten por donar premios a causas benéficas, lo que genera un ambiente de colaboración entre ellos. El Cordobés ha subrayado este punto: "Cada gala éramos todos ganadores porque sabíamos que el dinero iba a quienes lo necesitaban, por lo que sabiendo esto nos esforzábamos más". La convivencia también ha jugado un papel clave en la creación de vínculos entre los participantes. Según Genoveva, "hemos vivido muchos momentos de unión que se reflejan en las pruebas. Aunque al final es un concurso, salimos de él como una familia".

Más allá de las pruebas y los retos, 'El Desafío' muestra a los concursantes tal como son, sin máscaras ni artificios. "Lo más bonito del programa es que permite a la gente ver cómo somos realmente, con nuestras luchas y altibajos", ha señalado Genoveva. Esta autenticidad es parte del atractivo del programa, que busca inspirar a la audiencia a superar sus propios desafíos. Asimismo, las grabaciones también han dejado espacio para el humor y las anécdotas. El Cordobés, por ejemplo, ha compartido su experiencia como el único concursante con dos caderas de titanio: "Siempre pito en los aeropuertos y me cachean, pero aún así decidí aceptar el reto de concursar". También ha habido momentos de camaradería fuera de cámaras, como ha revelado Casanova: "En las fiestas yo era la reina, hacía que todos bebieran mucho tequila como buena mexicana que soy".

En otro orden de cosas, el éxito de la cuarta edición, con un promedio de 14% de cuota de pantalla y 1,4 millones de espectadores por gala, ha elevado las expectativas para esta nueva edición. Pablo Motos no ha dudado en calificarla como la mejor hasta ahora: "Hay muchos momentazos. Vosotros sois solo tres de los ocho concursantes, pero lo que he visto en las grabaciones es espectacular". La expectación es alta, como ha señalado el presentador de Atresmedia: "Entre Genoveva y Victoria Federica había muchísima gente y prensa esperando afuera. Esto demuestra el interés que genera el programa". El elenco de esta edición incluye también a figuras como Victoria Federica, Feliciano López, Lola Lolita, Gotzon Mantuliz y Susi Caramelo, quienes aportarán su toque personal a la competición.

'El Desafío' no solo entretiene, sino que también envía un mensaje poderoso de superación personal. Como ha señalado Genoveva Casanova a las hormigas Trancas y Barrancas, "aunque pienses que no puedes, intentándolo al final lo logras". Este espíritu de resiliencia y esfuerzo promete conectar con la audiencia, reafirmando el éxito de este formato que sigue cautivando a millones de espectadores. La quinta temporada de 'El Desafío' se perfila como una cita imperdible para los amantes de la televisión, con momentos que combinarán emoción, humor y grandes historias de superación personal. El estreno, programado para este viernes a las 22:00 horas, promete convertirse en uno de los programas más comentados del inicio del año.