Joaquín Prat y Patricia Pardo, de nuevo enzarzados en "Vamos a ver": "Siempre yo la rara"

El primer pase de cine nudista en la provincia de Barcelona ha sembrado mucha discordia en la última emisión de "Vamos a ver". El magacín matutino presentado por Patricia Pardo y Joaquín Prat ha vivido en el plató del espacio de Telecinco una aireada disputa precisamente entre los dos maestros de ceremonias de las mañanas de la cadena principal del grupo situado en la carretera de Fuencarral. El periodista madrileño no ha dudado en cortar de forma seca y tajante a su compañera, dejando en shock a los presentes ante una discusión más entre los dos.

Discrepancias con la ropa

La polémica se ha instalado en el plató tras un debate sobre una curiosa iniciativa: acudir desnudo al cine. Patricia Pardo no ha podido evitar mostrarse perpleja ante la idea y ha lanzado una reflexión a sus compañeros. "Imagínense ustedes, porque yo les confieso que soy incapaz, estar sentados en el cine totalmente desnudos o solo con los calcetines puestos", ha introducido la presentadora gallega. Joaquín Prat, sin embargo, se ha mostrado mucho más comprensivo con este tipo de actos y ha intervenido con rotundidad: "Vosotros no lo tenéis nada normalizado". La reacción de Patricia ha sido inmediata: "¿Tú sí, eh?", ha replicado sorprendida. "Yo claro, que vayan al cine en pelotas, claro que sí", ha asegurado el presentador con naturalidad, defendiendo la libertad de quienes deciden normalizar la desnudez. Sin embargo, Pardo no ha cedido en su postura y ha señalado que hay espacios más adecuados para este tipo de prácticas: "A mí que en una playa la gente haga nudismo, pues lo entiendo y me da exactamente lo mismo, pero ¿tú vas al cine y te encuentras a la gente saliendo desnuda y no te llama la atención? ¡Como siempre, yo soy la rara de la mesa!”, ha declarado con contundencia.

El debate ha continuado entre dardos y reproches. Patricia Pardo ha insistido en su posición, lamentando la falta de pronunciamientos claros de sus compañeros: "Sois muy quisquillosos. Bueno, tú, porque los demás no se pronuncian", ha espetado, señalando directamente a Joaquín Prat. "Claro, como siempre Patricia Pardo", ha lamentado con cierta ironía, dejando claro que se sentía la voz discordante en el plató. Pardo ha reiterado su incomodidad con la iniciativa, asegurando que preferiría no encontrarse con personas desnudas en un entorno tan poco habitual como una sala de cine. "Qué necesidad tengo yo de ver a estas personas desnudas. Que se vayan a una playa nudista", ha criticado con firmeza. La discusión ha alcanzado su punto álgido cuando Prat, cansado de las protestas de su compañera, ha zanjado el debate con un contundente corte: "Por eso precisamente ellos hacen estos actos reivindicativos, en los que normalizan lo que tú no has acabado de normalizar: la desnudez". La conversación, aunque tensa, ha dejado en evidencia las posturas opuestas entre los colaboradores y el debate social que todavía existe en torno a la naturalización del cuerpo humano en espacios públicos.