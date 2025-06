Jordi González reaparece en televisión tras superar un grave problema de salud que casi le cuesta la vida

Hace seis meses, una bacteria provocó que Jordi González desapareciera de la actualidad televisiva, dejando atrás su puesto de trabajo en el ente público como maestro de ceremonias del magacín de sobremesa especializado en crónica social y prensa rosa, 'D Corazón'. Ingresado en la UCI tras su viaje a la ciudad de Medellín (Colombia), el presentador catalán ha pasado semanas complicadas, llegando incluso a temer por su vida. Ya recuperado, Jordi González estuvo este fin de semana en 'Col·lapse' de TV3 y le reveló a Ricard Ustrell que una televisión privada le había ofrecido 30.000 € para realizar la primera entrevista en esa cadena pero Jordi González aseguró que su compromiso con el programa de la televisión catalana es más fuerte que el dinero.

Momentos complicados

Jordi González explicó todo el proceso, de principio a fin, poniendo punto y a parte a su calvario. “Me fui unos días de vacaciones y fui víctima de una bacteria que había en el ambiente. Salí de casa por la mañana y, al volver, me faltaba el aire. Me costaba mucho respirar, me senté en un jardín y no podía respirar”, explicó el maestro de ceremonias durante su entrevista en 'Col·lapse'. “Lo poco que me llegaba lo utilizaba mi cuerpo para el corazón y para mantenerme con vida”, relató sobre el momento crítico. “Y ya no recuerdo nada más hasta muchas semanas después”. Más adelante añadió: “Me hicieron una traqueotomía, estaba sin poder hablar, con cinco sondas en el cuerpo y tres semanas en coma (...) No bajaba de 40 de fiebre, la presión arterial estaba por los suelos, no oxigenaba y me indujeron al coma para poder alargar un poquito más la vida mientras un antibiótico hiciera efecto”, espetó.

“Me han ofrecido 30.000 euros por hacer esta entrevista en una televisión privada. Les dije que no, que estaba comprometido con 'Col·lapse'. Me preguntaron si aquí se paga más, y les dije que la duda ofende”, confesó el presentador. En cuanto a su futuro profesional, comentó: “Tengo ganas de hacer radio y tele”. Aunque no detalló si volverá a RTVE, sí anticipó que tiene sobre la mesa un proyecto “muy chulo”. Sin querer entrar en detalles, sí aclaró algo sobre su ritmo laboral: “No quiero trabajar ni mucho ni muchas horas”, y aseguró que le gustaría volver con “algún programa de autor”. Añadió además que no le importaría regresar con un espacio “de actualidad” similar al formato que presentó en el pasado, 'La Noria'.