Jordi González, al borde de la muerte: "Estuve en coma tres semanas"

Mucho se ha especulado acerca de las razones por las que Jordi González se ha mantenido alejado de la pequeña pantalla. Tras una larga carrera en Telecinco, el presentador se marchó a Televisión Española, pero lo cierto es que los espectadores de la cadena pública apenas han podido conocerle, puesto que lleva meses sin dejarse ver.

Un ligero eco apuntaba a supuestos problemas de salud que habrían alejado al comunicador de la televisión, y ahora ha sido él quien ha confirmado que se debatió entre la vida y la muerte. Sufrió un grave problema de salud que le llevó a permanecer tres semanas en coma, en la UCI del hospital, y los médicos no eran nada optimistas. Ocurrió el pasado mes de enero…

Jordi González, entre la vida y la muerte

El presentador se abre en canal a lo largo de tres páginas de entrevista que verán la luz mañana miércoles en la revista “Semana”. El director del magacín, Jorge Borrajo, ha adelantado en el programa “TardeAR” de Telecinco algunos detalles sobre el dramático relato que Jordi González compartió con él.

Por lo visto, el origen de su enfermedad se encuentra en una bacteria de la que se infectó durante un viaje a Colombia. A partir de ahí, comenzó un descenso a los infiernos que casi acaba con su vida. “Perdió la voz, tuvieron que hacerle una traqueotomía, ha tenido que volver a aprender a andar y todavía tiene secuelas graves”, ha explicado el director de “Semana”, que añade: “También sufrió una bronquitis que además se agravó por una crisis renal. Los médicos le desahuciaron, lo dieron por perdido, y todavía no saben cómo han salido adelante”.

"Ha tenido que volver a aprender a andar y se le realizó una traqueotomía"

Un desgarrador testimonio protagonizado por uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, que por fortuna ha logrado recuperarse. “Ha vuelto a nacer. Dice que ahora quiere vivir de otra manera. Va a ser más Jordi que González”, dice Borrajo, que entrevistó al presentador en su propia casa.

El director de “Semana” cuenta, además, que lo vio medianamente bien, aunque todavía tiene por delante un largo proceso de recuperación total y, de momento, todavía no se plantea volver a trabajar.

Jordi González en 'El Circ' 8tv

Aunque ha intentado llevar de la forma más discreta su enfermedad, fue él mismo quien confirmó a principios de año que no se encontraba del todo bien al regresar de Colombia, ignorando que estaba incubando enfermedad que casi le mata: “Estoy malito. Después de quince días de vacaciones, he cogido un trancazo. Estoy con dolor de espalda, dolor en la garganta, fiebre… la semana que viene en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme mal… no sé qué me pasó ayer, me puse a llorar, a toser… suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito”.