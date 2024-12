Joselu revela en 'El Hormiguero' su peor momento en su carrera profesional: "Lloré mucho por..."

Este miércoles, 'El Hormiguero' ha vivido una de sus noches más memorables con la visita del delantero internacional José Luis Mato, conocido como Joselu. El jugador, que recientemente se coronó campeón de la Eurocopa 2024 con la Selección Española de Fútbol, ha compartido su historia personal y profesional, repasando momentos clave de su carrera y comentando algunos temas de actualidad en el mundo del fútbol.

Pablo Motos no ha escatimado en elogios para recibir al futbolista: "Hoy lo vamos a pasar pirata. Tenemos un gran programa porque ha venido a divertirse Joselu, uno de los mejores delanteros de España y de Europa". La ovación del público al momento de su entrada no se ha hecho esperar, y Joselu, visiblemente emocionado, se ha fundido en un abrazo con Pablo Motos antes de sentarse a la mesa principal del programa de Antena 3. Como parte del show, Joselu ha llevado consigo la réplica oficial del trofeo de la Eurocopa ganada este verano por la Selección Española tras vencer a Inglaterra. Entre bromas y risas, Motos ha levantado el trofeo y ha confesado: "Qué bonita es, da miedo hasta que se te caiga".

El delantero ha hablado sobre la celebración tras el triunfo en el campeonato europeo, revelando algunos detalles curiosos: "Estuvimos 42 días encerrados en un hotel en un pequeño pueblo de Alemania, donde no nos servían ni una cerveza. Los días que ganábamos nos permitíamos tomar algo, pero cuando ganas una Eurocopa, ese día no hay fin". Pese a ello, Joselu ha asegurado no ser muy dado a las bebidas alcohólicas: "Yo no soy muy de beber porque uno cumple ya años y no le sienta bien al día siguiente. No me gusta la cerveza ni el vino, pero de vez en cuando me tomo un gin tonic".

Actualmente jugador del Al-Gharafa S.C. en Catar, Joselu también ha recordado con nostalgia su paso por el Real Madrid, destacando la reciente oportunidad de reencontrarse con sus excompañeros, quienes han disputado y ganado la Copa Intercontinental en Doha. "Fue un momento muy bonito y emotivo. Sentí como si no me hubiera ido del equipo. Ellos estaban contentos de que yo les animara, y parece que funcionó porque ganaron el título", ha relatado con orgullo. Sobre la llegada de Kylian Mbappé al club blanco, Joselu no ha dudado en alabar al delantero francés: "Mbappé es uno de los mejores futbolistas del mundo. Ha jugado dos finales esta temporada, las ha ganado y ha marcado en ambas. Es un jugador clave, y estoy seguro de que será una leyenda del Madrid".

Joselu también ha compartido que mantiene contacto frecuente con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: "Para mí es una persona muy importante. Fue quien me dio mi primera oportunidad cuando fiché por el Castilla hace 13 años. Siempre tendré palabras de agradecimiento hacia él". Aunque ha negado que Pérez le haya propuesto regresar al club, ha afirmado con humor: "El presi sabe mucho y tiene una gran plantilla. El Madrid siempre ha tenido a los mejores, y estoy feliz de haber sido uno de ellos".

Por otra parte, sobre su experiencia en Doha, Joselu ha destacado la calidad de vida del país: "Es un lugar ideal para la familia. La gente tiene una percepción equivocada de Catar; en realidad, es un país muy abierto y bien preparado. Estamos muy contentos de estar aquí". Entre risas, también ha mencionado algunos aspectos curiosos de la vida diaria: "La gasolina es muy barata y ni siquiera apagas el coche al repostar. Al principio, éramos los únicos que lo hacíamos porque estábamos acostumbrados a ello".

Durante la entrevista, Joselu ha recordado algunos de los momentos más significativos de su carrera, como su debut con el Real Madrid hace 13 años. En esa ocasión, recibió una camiseta de Cristiano Ronaldo, la cual, ha confesado, no ha lavado desde entonces. "La mayoría las lavo, pero algunas especiales las dejo tal cual para conservarlas. Ahora tengo unas 300 camisetas en cajas, aunque me gustaría colgarlas", ha explicado. Además, uno de los momentos más emocionantes que ha mencionado ha sido la semifinal de Champions contra el Bayern de Múnich, donde marcó dos goles decisivos: "Lo que sentí esa noche es difícil de explicar. En el Bernabéu, el público hace que esos momentos sean únicos". Sobre su salida del Real Madrid, Joselu ha admitido que fue una de las decisiones más complicadas de su vida: "El club había fichado a dos delanteros imparables, Mbappé y Endrick, y pensé en mi familia. Fue muy doloroso decir que no al Madrid, lloré mucho, pero me fui con la cabeza alta y con todos los títulos que había logrado".

En otro orden de cosas, el delantero también ha compartido anécdotas sobre la convivencia en la Selección Española, revelando el sistema de multas por llegar tarde: "Eran 1.000 euros por el primer minuto y 100 euros por cada minuto adicional. Los jóvenes intentaron negociar que, si ganábamos la Eurocopa, se perdonaran todas las multas, y al final así fue". Entre otras curiosidades, Joselu ha recordado cómo venció al mediocampista Rodri en un juego de dardos: "Rodri es muy competitivo, pero no se esperaba que le ganara. Se enfadó conmigo porque pensaba que le había engañado".

Cerrando la entrevista, Joselu ha reflexionado sobre su trayectoria y los sacrificios realizados para llegar a lo más alto en el fútbol: "Dejé todo cuando era pequeño para vivir con mi tía y jugar en el Celta. Un profesor me dijo que no me dedicara al fútbol porque no me iba a dar de comer, pero esa frase me dio fuerza para luchar por mi sueño. Nunca es tarde para lograr los objetivos". La primera visita de Joselu a 'El Hormiguero' no solo permitió a los espectadores conocer al futbolista más allá del terreno de juego, sino también celebrar junto a él los triunfos y aprendizajes de una carrera marcada por el esfuerzo, la dedicación y el éxito.