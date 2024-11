Un joven lanza un mensaje a Pedro Sánchez tras la DANA: "Yo he ido a Valencia sin que me pidan ayuda..."

Durante el último programa de 'La mirada crítica' de Telecinco, Raúl Valero, un joven voluntario en Paiporta, Valencia, ha aprovechado la entrevista realizada por Ana Terradillos para expresar su frustración por la respuesta insuficiente del Gobierno ante los daños provocados por la DANA. En la entrevista Valero, quien tuvo la oportunidad de hablar con el Rey durante su visita a la localidad, ha relatado la difícil situación en la zona y ha lanzado un mensaje directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En medio de la devastación causada por la DANA en el sureste de la península, Valero ha descrito las condiciones extremas que enfrenta la comunidad: "Hasta que no estás aquí, no te das cuenta de que es peor de lo que muestran los vídeos. Hay zonas donde el agua te llega hasta las rodillas". Asimimo, el joven ha explicado que el Rey, al ver la situación, apartó a su equipo de seguridad para acercarse a los vecinos y escuchar sus quejas, algo que ha considerado como un "acto de valentía" ante la tensión que se vivía en ese momento. Al referirse a la falta de apoyo estatal en la localidad, Valero ha sido contundente: "En la calle solo hay voluntarios y amigos". La crítica ha apuntado a la aparente escasez de ayuda organizada en Paiporta, donde, según él, los residentes y voluntarios como él están realizando la mayoría de las labores de rescate y limpieza. Raúl ha cuestionado la eficacia del Gobierno en este tipo de emergencias, señalando que, hasta ese momento, "no había ni militares, ni policía, solo gente común tratando de ayudar".

Por otra parte, la entrevista ha dado un giro cuando un colaborador del programa le ha preguntado si formaba parte de algún grupo de "ultraderecha", en referencia a la tensión generada por la visita de las autoridades. Valero ha respondido negando cualquier vinculación política y ha aprovechado la oportunidad para criticar la reacción tardía del Gobierno: "Soy una persona normal que, gracias a Dios, no ha sido afectada por esta desgracia, pero me gustaría lanzarle un mensaje a Pedro Sánchez: Yo he venido sin que me lo pidan, porque creo que es lo que debemos hacer los ciudadanos". Según el joven, muchos vecinos han considerado que la visita del Rey y los mandatarios regionales y nacionales llega demasiado tarde. "Esto tendría que haber sido el primer día", ha insistido Valero, quien ha alabado la disposición del Rey, pero ha denunciado que la situación sigue siendo crítica por la falta de recursos esenciales. Además, ha explicado que él y otros voluntarios están proveyendo alimentos y agua, asegurando que las condiciones en Paiporta todavía son "muy duras". Finalmente, Valero ha finalizado su intervención agradeciendo la visita del Rey, a quien consideró un "líder valiente" en medio de la hostilidad, y criticando nuevamente la respuesta del Gobierno.