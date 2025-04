Karlos Arguiñano revela el primer chiste que hizo en Antena 3

Antena 3 fichó en 2010 a todo un tótem televisivo como es Karlos Arguiñano, el gran cocinero de la televisión, que cada año se supera en cuanto a audiencias, consiguiendo unos magníficos datos en este curso 2024-25 televisivo con 18,2% de share y 854.000 espectadores, ayudando que el canal principal de Atresmedia (Antena 3) consiga ser el número 1 en nuestro país en la franja de sobremesa. Ganador del premio Ondas, TP de oro, Antena de Oro y dueño de una estrella Michelin por su habilidad en los fogones, el guipuzcoano es toda una eminencia de nuestro país y sigue estando en primera línea televisiva con 76 años (que serán 77 el próximo 6 de septiembre). Además de sus magníficas y ricas recetas, otro punto clave de su éxito televisivo es su jocoso humor, contando chistes cortos, convirtiéndolo en un sello personal. ¿Quieres saber cuál fue el primer chiste que contó en Antena 3 hace ya más de 15 años? Sigue leyendo que te lo cuento a continuación.

Un chiste muy Arguiñano

Antena 3 ha revelado a través de su cuenta de TikTok el primer chiste que el chef guipuzcoano revelaba a los espectadores de la televisión líder de nuestro país. Se encontraba en plató con su hijo Joseba y recordaron el chiste del agujero de ozono. "Esto era una madre que se estaba echando desodorante de spray, en cada axila y llega su hijo y le dice: 'Mamá, Mamá y el agujero de ozono que' y la madre se echa spray en su zona íntima", un chiste corto, fácil y divertido para finalizar el programa aunque no quedó la cosa aquí ya que Karlos Arguiñano se fue cantando alegremente la siguiente canción: "One, Two, badabadum, como lo llevas tú, ding dong, ponte en acción, ya verás que sensación, el movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando, dubidú", terminaba así la emisión ese día y lo recordó junto con su hijo entre risas.

Grandes datos en el mes de marzo

Karlos Arguiñano ha conseguido unos datos de audiencia muy favorables en el tercer mes del año 2025, cerca del 20% (17,8%) y una media de espectadores de 896.000 seguidores, superando en su franja a Telecinco por 5,6 puntos, una brecha significativa a la que hay que sumar que lleva36 meses consecutivos siendo el líder absoluto de la media mañana en la televisión española. Todos son alegrías en "La cocina abierta de Karlos Arguiñano" y en el grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes que tienen en su poder a la gallina de los huevos de oro.