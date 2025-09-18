Kiko Matamoros fulmina a Ana Guerra por su mensaje sobre la marcha de España de Eurovisión: "Váyase a la mierda"

La postura oficial de RTVE con respecto a la retirada de España del Festival de Eurovisión 2026 si participa Israel ha causado un gran revuelo en los últimos días. Hay quienes alaban la decisión de no participar en el certamen musical más importante de Europa que el próximo año celebra su 70 aniversario como protesta ante el genocidio que se está cometiendo en Gaza, mientras que otros defienden que la cuestión política no debería tener cabida en la música.

Es el caso de la cantante Ana Guerra que, en declaraciones a los micrófonos de Europa Press, ha opinado sobre la situación que se ha creado, dejando claro cuál es su punto de vista: "Yo creo que la música, para mí, como tal y como yo la vivo, no tiene ideología política, no tiene ideología religiosa. Es una cosa universal".

Para la artista canaria, "no debería entrar en juego la música en estas cosas" y se ampara en que "la música salva la vida también a mucha gente y ayuda en muchos momentos". Del mismo modo, su marido, Víctor Elías, ha suscrito sus palabras.

"Es verdad que son momentos complicados y también las decisiones que se tomen, es muy complicado juzgarla. No se puede entrar a juzgar ni a opinar. Pero sí que es verdad que la música es de todos", ha comentado el actor.

Unas declaraciones que han sido comentadas por los colaboradores de 'No somos nadie' en el programa de este miércoles, donde Kiko Matamoros ha sido el más crítico con la cantante: "No podemos mandar mensajes tan idiotas como el que manda Ana Guerra diciendo que la música no tiene nada que ver con la política. Mira, guapa, de toda la vida la música ha tenido muchísimo que ver con la política".

El colaborador madrileño ha afirmado que "el arte, por principio, tiene que ser subversivo pero si tú eres incapaz de entender eso, deberías entender que hay muchos cantantes en la historia que han lanzado mensajes reivindicativos, políticos y sociales, pero decir que no tiene que ver nada con eso", finalizando con un mensaje claro y directo: "Mire usted, váyase a la mierda".