Netflix repite la fórmula de 'La chica de nieve' y adapta 'El cuco de cristal', novela de Javier Castillo

El calendario de estrenos de Netflix está comenzando a tomar forma y seis meses después de anunciar el final de su rodaje, la plataforma de streaming ha comunicado este jueves la fecha de estreno de 'El cuco de cristal' junto a algunas imágenes de la ficción.

Los seis episodios de la serie producida por Atípica Films y basada en la novela homónima de Javier Castillo publicada en febrero de 2023, estarán disponibles el 14 de noviembre. Jesús Mesas y Javier Andrés Roig son los encargados de esta adaptación a la pantalla que dirigen Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo.

De esta forma, los directores siguen la estela del exitoso thriller 'La chica de nieve', adaptación del libro del escritor malagueño y que tras su estreno se convirtió en el mayor éxito de Netflix España desde el final de 'La casa de papel' en diciembre de 2021.

El rodaje de 'El cuco de cristal' se ha llevado a cabo entre Extremadura y la Comunidad de Madrid y cuenta entre sus filas con rostros conocidos de la ficción española como Catalina Sopelana, que se sitúa al frente del reparto como protagonista después de haber aparecido en series como 'Sky Rojo' y 'Entrevías'. El resto del elenco lo completan Alex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Tomás del Estal y Alfons Nieto.

La serie narra la historia de Clara Merlo, médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante que la obliga a someterse a un trasplante de corazón. Aún convaleciente, la joven siente la necesidad de conocer a su donante y ello le lleva a un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida del joven que le donó su corazón. Clara se adentra así en un lugar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante veinte años y en un pueblo hermético en el que, justo el día de su llegada, desaparece un bebé en un parque público.