Loles León y Bibiana Fernández, invitadas estelares este sábado en 'Emparejados'

Antena 3 estrena este sábado, a las 22:00 horas, una nueva entrega de 'Emparejados', el show de entretenimiento conducido por Joaquín Sánchez y Susana Saborido que se estrenó la pasada semana como líder de audiencia con un 13% de share y más de un millón de espectadores.

En esta segunda noche, el programa recibirá a Loles León y Bibiana Fernández, dos grandes amigas muy queridas por el público que acudirán dispuestas a todo. Las actrices se someterán a las preguntas más comprometidas, compartirán anécdotas y pondrán en aprietos a los presentadores con su humor directo y sin filtros.

'Emparejados' mezcla entrevistas, juegos, pruebas de concurso y citas en directo, siempre con la pareja como eje central. Entre las secciones destacan 'La pirámide del picante', donde las confesiones más atrevidas se ponen a prueba con platos cada vez más fuertes; '¿Quién es quién?', con Almudena Cid, un juego de adivinación que involucra al público; y 'Beso o Cobra', conducido por Anna Simon, en el que los participantes pueden salir con amor, con dinero… o con las manos vacías.

El formato, producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, contará con seis entregas en el prime time de Antena 3 y puede seguirse también a través de Antena 3 Internacional y de la versión internacional de atresplayer.