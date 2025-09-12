Estreno
Loles León y Bibiana Fernández, invitadas estelares este sábado en 'Emparejados'
Tras liderar en su estreno, el programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido regresa a Antena 3 con una noche llena de humor, juegos y confesiones de la mano de dos grandes amigas dispuestas a no callarse nada
Antena 3 estrena este sábado, a las 22:00 horas, una nueva entrega de 'Emparejados', el show de entretenimiento conducido por Joaquín Sánchez y Susana Saborido que se estrenó la pasada semana como líder de audiencia con un 13% de share y más de un millón de espectadores.
En esta segunda noche, el programa recibirá a Loles León y Bibiana Fernández, dos grandes amigas muy queridas por el público que acudirán dispuestas a todo. Las actrices se someterán a las preguntas más comprometidas, compartirán anécdotas y pondrán en aprietos a los presentadores con su humor directo y sin filtros.
'Emparejados' mezcla entrevistas, juegos, pruebas de concurso y citas en directo, siempre con la pareja como eje central. Entre las secciones destacan 'La pirámide del picante', donde las confesiones más atrevidas se ponen a prueba con platos cada vez más fuertes; '¿Quién es quién?', con Almudena Cid, un juego de adivinación que involucra al público; y 'Beso o Cobra', conducido por Anna Simon, en el que los participantes pueden salir con amor, con dinero… o con las manos vacías.
El formato, producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, contará con seis entregas en el prime time de Antena 3 y puede seguirse también a través de Antena 3 Internacional y de la versión internacional de atresplayer.
