Países Bajos se une a la presión internacional y no estará en Eurovisión si compite Israel

La cadena pública neerlandesa AVROTROS anunció este viernes que no participará en el Festival de Eurovisión 2026 mientras Israel siga admitido en el certamen. La emisora considera que su presencia es incompatible con los valores de “paz, igualdad y respeto” que, a su juicio, debe representar el concurso, dada la tragedia humanitaria en Gaza.

En un comunicado, AVROTROS explicó que “ya no puede justificar” la participación israelí debido al “grave y continuo sufrimiento humano en Gaza”, así como al “deterioro de la libertad de prensa, con la exclusión deliberada de periodistas internacionales y asesinatos de reporteros locales”.

La televisión neerlandesa también denunció “la injerencia del Gobierno israelí durante la pasada edición del festival, cuando el evento fue utilizado como instrumento político”, lo que, según sostiene, contradice el carácter apolítico de Eurovisión. “Estas circunstancias son contrarias a los valores que AVROTROS defiende como emisora pública”, advirtió.

Por ello, la cadena afirmó que la participación neerlandesa en Eurovisión 2026 “no será posible mientras Israel sea admitido” por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento. No obstante, precisó que si la UER decide excluir a Israel, Países Bajos estaría dispuesto a volver el próximo año.

La decisión llega en un momento de creciente presión internacional: en los últimos días, Eslovenia, España, Islandia e Irlandahan advertido que tampoco estarán en Viena si Israel compite. La emisora irlandesa RTÉ fue la última en sumarse, calificando de “inaceptable” la participación israelí mientras continúe la violencia en Gaza.

El festival, creado en 1956 con el objetivo de unir a Europa tras la guerra, se celebrará en mayo de 2026 en Viena. Los países deben confirmar normalmente antes de octubre su participación, aunque este año la UER amplió de forma excepcional el plazo hasta diciembre. La asamblea general de la UER, prevista para los días 4 y 5 de diciembre en Ginebra, podría someter a voto la continuidad de Israel en la competición.