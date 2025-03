¿Por qué Beatriz Rico ha abandonado 'Supervivientes 2025'?

La nueva edición del reallity show de Mediaset que se emite en Telecinco, 'Supervivientes 2025' ha comenzado de una manera vertiginosa. La llegada de Montoya, Anita y Manuel a Honduras ha sido uno de los puntos álgidos de estos primeros días. Igualmente, conocer el papel de Terelu Campos y su continuidad, por ahora, en el concurso más exigente de la televisión, también ha generado mucha intriga entre los espectadores.

Eso sí, tan sólo 72 horas después de llegar a la playa de Cayo Cochinos, una de las concursantes decidió abandonar de manera precipitada esta edición. De hecho, Beatriz Rico ya estuvo presente en el plató del programa de anoche denominado 'Tierra de Nadie' para explicar a toda la audiencia los motivos de su salida del reallity.

Una decisión que comunicó en el programa 'Conexión Honduras'

Tras volver voluntariamente, y sin que nadie le haya puesto ningún tipo de impedimento al respecto, la actriz española acudió al plató para dar su versión de los hechos. En él, le recibió con los brazos abiertos el presentador de este contenido: Carlos Sobera. De hecho, tuvo unas buenas palabras hacia ella para introducir su presencia: "Lo ha intentado con todas sus fuerzas, pero el insomnio y los problemas de salud derivados de él han hecho que la estancia de Beatriz Rico en Cayos Cochinos sólo haya durado 72 horas".

Una vez que el presentador concluyó su intervención, fue el turno de Beatriz Rico. "Estoy triste porque quería estar allí y no puedo. Pero también estoy contenta porque hace unos años me llamaron para ir a 'Supervivientes' y no me atreví a ir, y esta vez lo he intentado. Es por eso que siento que ya he ganado".

Problemas para dormir

Además, la actriz añadió: "Tengo un sueño muy ligero y, antes de viajar a Honduras, ya hablé con la doctora del programa sobre esta cuestión. Tanto ella como yo sabíamos este problema, pero ninguna de las dos pensábamos que en esas condiciones tan adversas se iba a multiplicar de tal manera que me iba a hacer imposible dormir ni un solo minuto. Vi que estaba poniendo mi salud en peligro".

"Si no duermes, el cuerpo llega un momento que colapsa. Y yo ya noté que me empezaba a fallar la vista, que me pitaban los oídos. Y, encima, por el día tampoco podía colaborar con los compañeros. Llegó un punto que las piernas me temblaban y vi que estaba poniendo mi salud en peligro", apuntó. Posteriormente, el doctor reafirmó su postura: "Unas horas después de irme, ya comentándolo con el médico, me dijo que en mis condiciones no podía estar allí. Sandra Barneda me preguntó si quería volver, pero no podía”.

Por último, incidir en el coste económico que supone esta decisión y añadir unas declaraciones que se han publicado en la web de Telecinco: "Me sentía mareada, con la sensación de que estaba en un videojuego. Ahí vi que era mi tope, no podía jugármela a estar una noche más y no poder despedirme de mis compañeros con una sonrisa y un abrazo, y que me tuvieran que sacar de allí".