Manu desvela cómo lleva la fama por concursar en 'Pasapalabra': "No soy nadie, pero me gusta que..."

'Pasapalabra', el famoso concurso de Antena 3, sigue acumulando momentos memorables, y sus concursantes se han convertido en auténticas celebridades entre los espectadores. Este pasado miércoles, el programa comenzó sin la habitual 'silla azul', ya que en la jornada anterior se había producido un empate entre Manu y Rosa. Con 18 empates acumulados, el presentador Roberto Leal aprovechó para preguntarles cómo están viviendo la fama.

Manu, el concursante madrileño que ya ha participado en 208 programas y acumula 130.200 euros en premios, admitió que disfruta del reconocimiento: "Sí, sí, y la gente es maravillosa. Yo encantado. No soy nadie, pero me encanta que me reconozcan un poquito", confesó. Por su parte, Rosa, profesora coruñesa con 78 programas en su haber, compartió su emoción por la repercusión del concurso. "Para mí, estar en 'Pasapalabra' significa mucho. Es un programa familiar, nos acompaña desde siempre y nos une a padres y abuelos. Es muy bonito", explicó.

Roberto Leal también quiso saber qué opinaban los familiares de los concursantes sobre su participación en el concurso. Tanto Manu como Rosa reconocieron que sus padres están muy orgullosos de ellos. "Mi madre y mi padre están encantados. Se llaman Irma y Tino", contó Rosa, mientras que Manu mencionó a los suyos, Menchu y Félix. El presentador andaluz, como es habitual, aprovechó la ocasión para enviarles un cariñoso saludo en directo.

Manu, a punto de ganar el bote

La jornada de este pasado miércoles estuvo marcada por la espectacular actuación de Manu en el rosco, en el que se quedó a tan solo dos palabras de llevarse un bote de 1.342.000 euros. Desde el inicio, el concursante madrileño sorprendió a todos con su rapidez. Con una estrategia agresiva, logró 23 aciertos con 20 segundos aún en el cronómetro. Sin embargo, al llegar a las letras V y N, decidió no arriesgar. Las dos palabras que le impidieron alcanzar la victoria fueron Viteri (apellido de la escritora ecuatoriana Eugenia Viteri) y Ninkasi (diosa de la cerveza en la mitología mesopotámica). Al no conocer las respuestas, Manu optó por dejar que el tiempo se agotara sin arriesgarse a cometer errores. Su estrategia funcionó, ya que Rosa, pese a realizar una gran remontada, no logró alcanzarlo. La concursante gallega sumó 21 aciertos, pero falló en la letra M, al responder "mantilla" en lugar de "muceta", capa corta utilizada en actos solemnes universitarios.

Manu demostró una vez más su capacidad para responder con rapidez y precisión. Comenzó su participación con un 'pasapalabra' en la letra A, pero luego encadenó varias rachas de aciertos: cuatro seguidos, seis más, uno con la Ñ, otros seis consecutivos y cinco adicionales. Al llegar a la Z, tenía 20 aciertos y 29 segundos en el reloj. Aunque el ansiado bote se le escapó por poco, Manu logró imponerse una vez más y sumar 1.200 euros más a su acumulado. Mientras tanto, Rosa tendrá que enfrentarse este jueves a las 20:00 horas a la temida 'silla azul' para intentar mantenerse el concurso de Atresmedia.

¿Adiós cercano al duelo Manu-Rosa?

La química entre Manu y Rosa en 'Pasapalabra' ha sido evidente desde sus primeras apariciones en el programa, y ahora incluso podrían dar el salto a la radio. Así lo insinuó con ironía Roberto Leal durante 'La Pista', una de las pruebas más dinámicas del concurso. En esta ocasión, los concursantes tardaron en reconocer la canción "Pegao" de Camilo, lo que llevó al presentador a bromear con que Europa FM estaría interesada en ficharlos como locutores de su próximo programa de radiofórmula. "Pobre Camilo, debe de estar sufriendo", bromeó Manu cuando, después de varios intentos fallidos, seguían sin dar con el título exacto. Finalmente, Roberto Leal decidió echarles una mano dándoles la traducción directa, asegurando así otro divertido momento en el concurso.

Mientras tanto, el gran bote de 'Pasapalabra' sigue acumulando expectación. Con Manu y Rosa como protagonistas de intensos duelos, muchos espectadores se preguntan si será alguno de ellos quien finalmente logre completar 'El Rosco' o si un nuevo concursante llegará para arrebatarles el protagonismo. La historia del programa demuestra que cualquier cosa puede pasar, y cada vez que un bote alcanza cifras millonarias, la emoción crece entre el público. Como ocurrió con Óscar Díaz y Moisés, la tensión va en aumento a medida que los concursantes más veteranos se acercan al ansiado premio cada entrega a las 20:00 horas en Antena 3.

Manu y Rosa en 'Pasapalabra' Atresmedia

Para aquellos que sueñan con seguir los pasos de Manu y Rosa, Pasapalabra ha anunciado un nuevo casting en Valencia, ofreciendo la oportunidad de entrar en la competición y aspirar a un futuro bote millonario. La prueba se celebrará el jueves 27 de marzo en CaixaForum Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre las 10:30 horas y las 18:00 horas. Participar en 'Pasapalabra' es mucho más que un reto intelectual; es la posibilidad de convertirse en una estrella televisiva, disfrutar del reconocimiento del público y, quién sabe, quizás hasta 'recibir una oferta de radio', como la que en broma mencionó Roberto Leal.